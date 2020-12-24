دوري «الأولى»: الحصن يواجه العروبة.. والتعاون يستضيف العربي

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، بمباراتين، تجمع الأولى بين فريقي التعاون والعربي، وتجمع الثانية بين دبا الحصن والعروبة، بينما تتواصل المنافسة غداً بإقامة 3 مباريات على درجة كبيرة من الأهمية بين الإمارات وضيفه الحمرية في قمة الجولة، ويستضيف مسافي فريق دبا الفجيرة، ويواجه البطائح مضيفه مصفوت.

ويسعى التعاون لتأكيد جدارته بالفوز اللافت على دبا الفجيرة 4- 3 في الجولة وتأكيد حالة التطور التي يعيشها الفريق مع المدرب عارف شلنك، حيث ارتفع سقف الطموحات للاعبين، سعياً لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري والوصول إلى مركز أفضل، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما يتطلع العربي للهدف نفسه وتحسين مركزه بعد تراجعه في الترتيب إلى المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، خاصة بعد الأداء المتطور الذي قاده للتعادل مع فريقي الإمارات 2-2 ودبا الحصن 3-3.

وفي المباراة الثانية يسعى دبا الحصن للبقاء ضمن دائرة المنافسة وعدم الابتعاد عنها في هذه المرحلة للمنافسة، وتحسين النتائج في الدوري أمام منافس قوي، وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية مع العربي 3- 3 رغم أنه كان الأقرب عملياً للفوز لأن العربي عاد إلى المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بهدف التعادل، في حين يخوض العروبة اختباراً قوياً مع الحصن بعد الطفرة اللافتة في المستوى الفني، والتي كانت واضحة في الأداء الممتاز الذي منحه فرصة الفوز على فريق الإمارات 3-2 في الجولة الماضية.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الخامس قد أسفرت عن فوز البطائح على مسافي 3-1، والعروبة على الإمارات 3-2، والتعاون على دبا 4-3، ومصفوت على الذيد 3-0، فيما تعادل العربي مع دبا الحصن 3-3.

ويتصدر نادي البطائح جدول المسابقة برصيد 12 نقطة، يليه الإمارات ثانياً 10 نقاط، ومسافي ثالثاً 9 نقاط، ودبا الحصن رابعاً 8 نقاط، والتعاون خامساً 7 نقاط، وبرصيد 5 نقاط يحل دبا سادساً، والحمرية سابعاً، العروبة ثامناً، يليهم مصفوت تاسعاً، ثم العربي عاشراً، ولكل منهما 3 نقاط، فيما يحل الذيد في المركز الحادي عشر وله نقطة واحدة.