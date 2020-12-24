الملا ضمن «حكام النخبة» بقرار «الآسيوي»

دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اسم الحكم الدولي يحيى علي الملا ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية، بعد تقييمه في ثلاث زيارات، وسيتم دعوته للمشاركة في الدورة السنوية لحكام النخبة 2021.

وهنأ علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، يحيى الملا على نجاحه في اجتيازه لمرحلة التقييم والانضمام لنخبة الحكام الآسيوية، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي في ظل حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للصافرة الإماراتية، ودعمه اللامحدود لتطوير كافة منتسبي قطاع التحكيم بدولة الإمارات.

بدوره ‬عبر ‬يحيى ‬الملا ‬عن ‬سعادته ‬بالانضمام ‬لقائمة ‬النخبة ‬الآسيوية، ‬مؤكداً ‬أن ‬ما ‬وصل ‬إليه ‬بداية ‬من ‬حصوله ‬على ‬الشارة ‬الدولية ‬خلال ‬الشهور ‬القليلة ‬الماضية ‬وإنجاز ‬اليوم ‬تحقق ‬بجهد ‬جماعي ‬وبرامج ‬فنية ‬وخبرات ‬اكتسبها ‬من ‬الكوادر ‬التحكيمية ‬الوطنية ‬بلجنة ‬وإدارة ‬الحكام‬، ‬ودعم ‬اتحاد ‬الكرة ‬المستمر ‬للمنظومة ‬التحكيمية ‬بالكامل.