لامبارد: فيرنر وهافرتز «مستقبل البلوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه النجمان الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافرتز المنتقلان إلى تشيلسي خلال «الميركاتو» الصيفي الأخير، بعض المشاكل فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، ورغم ذلك يحظيان بدعم ومساندة مديرهما الفني فرانك لامبارد، الذي أشاد بهما في لقاء مع شبكة «سكاي سبورت»، مؤكداً أنه لا يساوره أدنى قلق عليهما، بل ويثق تماماً في أنهما ورقتان رابحتان ويمثلان مستقبل البلوز.

وكان فيرنر قادماً من نادي لايبزج، بينما جاء هافرتز من نادي باير ليفركوزن الألمانيين، ولكنهما لم يقدما حتى الآن أوراق اعتمادهما بصورة جيدة، بل واجها بعض الصعوبات في التأقلم مع الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وفيما يتعلق بتسجيل الأهداف.

وقال لامبارد: «نحن نجري جلسات تدريب إضافية من أجل رفع كفاءة المهاجمين حتى يمكنهم إنهاء الهجمات بصورة أفضل خلال المباريات، وأنا على اقتناع بأن أي مهاجم لا يمكنه تسجيل الأهداف في المباريات، ما لم يكن قام بعمل جيد خلال التدريبات طوال الأسبوع».

وأضاف: «تيمو مهاجم رائع وشهد فترة لم يكن فيها جيداً، وكما نعلم أن المهاجمين يحاسبون على فاعليتهم في تسجيل الأهداف، هو يتمركز جيداً وبمجرد أن يسجل هدفاً أو هدفين سنرى منه الكثير، لأنه يتدرب بقوة وحماس».

وتابع لامبارد: «أما هافرتز، فقد قدم لمحات خاطفة تنبئ عن إمكانياته كمهاجم ممتاز، ولكنه تأثر بإصابته بفيروس كورونا واحتاج إلى وقت للاستشفاء، وهو يعود تدريجياً وسيكون أفضل لأنه لاعب موهوب، وأنا على ثقة بأنه سيصبح لاعباً كبيراً ومهماً مع البلوز، وما علينا إلا الصبر عليه قليلاً».

جدير بالذكر أن فيرنر وهافرتز يأملان في التألق غداً، عندما يستضيف فريق أرسنال، فريقهما تشيلسي على ملعب الإمارات في إطار الجولة 15 للدوري.