زياش يغيب عن تشيلسي أمام أرسنال

لندن (رويترز)

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي أن الجناح حكيم زياش سيغيب عن مباراة أرسنال خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم غدٍ، بسبب مشكلة عضلية، بينما تحوم شكوك حول مشاركة المدافعين بن تشيلويل وريس جيمس بعد تعرضهما لكدمات.

وانضم زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس أمستردام، قبل بداية الموسم الحالي، مقابل 40 مليون يورو (48.81 مليون دولار) وفقاً لتقارير صحفية، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، غاب عن انطلاق الموسم بسبب الإصابة.

ولم يلعب المغربي الدولي منذ فوز تشيلسي 3-1 على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي أمس الأول: «زياش لن يكون جاهزاً لمباراة أرسنال، تعرض لإصابة عضلية أخرى، وعلينا انتظاره حتى يتعافى، إنها ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خلال الأسبوع المقبل، ونأمل أن يقدم لنا ما كان يقدمه من قبل».

وأصيب كل من تشيلويل وجيمس بكدمات خلال الأسبوع، وتحوم شكوك حول مشاركتهما في المباراة التي تقام باستاد الإمارات ومواجهة أستون فيلا في استاد ستامفورد بريدج بعد يومين لاحقين.

وأضاف لامبارد: «لا يمكنني تقديم إجابة في الوقت الحالي، لست متأكداً من جاهزيتهما للمباراتين». ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.