«خليجية الرماية» على «زووم»

دبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، منافسات البطولة الخليجية للرماية «أونلاين» عبر برنامج «زووم» والتي ينظمها اتحاد الرماية لفئات المسدس والبندقية ضغط الهواء، بمشاركة 77 رامياً ورامية يتنافسون من خلال 4 مسابقات هي بندقية 10 أمتار رجال، ومسدس 10 أمتار رجال، وبندقية 10 أمتار سيدات، ومسدس 10 أمتار سيدات. وأكد عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي، الأمين العام للجنة التنظيمية، أن البطولة يشارك فيها منتخبات الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات، وتم تشكيل لجنة تحكيم البطولة من 15 حكماً دولياً من قبل اللجنة التنظيمية للرماية.