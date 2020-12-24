دبي (الاتحاد)
ستكون شواطئ جميرا، عصر اليوم، على موعد مع الإثارة والحماس في انطلاقة أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق كأس آل مكتوم في نسخته الرابعة والعشرين، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
واطلع النواخذة والملاك المشاركون في الحدث على كافة التعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة، وفق التعديلات الجديدة على متن القارب وعدد الأفراد، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة للحدث من انتشار (كوفيد- 19)، وقد تمت الإجابة على كل الاستفسارات من قبل اللجنة المشرفة، خلال الاجتماع التنويري الذي عقد أمس بتقنية الاتصال المرئي.
أكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية والتي انطلقت عام 1998، تمثل إرثاً كبيراً لمحبي الرياضات البحرية، ومحطة مهمة كل موسم، باعتبارها التحدي الأقوى والأجمل في سباقات الموسم، لأنها تجمع نخبة القوارب من أصحاب المراكز المتقدمة في الترتيب العام لسباقات الموسم.
ويتنافس على اللقب الكبير اليوم 20 قارباً تمثل نخبة القوارب التي شاركت في سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، حيث تأهلت القوارب على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية، ويشارك في الشوط الأغلى القوارب: عمان 44، وأساس 39، وفيكتوريوس 53، والصاروخ 7، وفريق واوان 87، وكي اتش كي 54، وجلفار 55، وشرطة دبي 3، ودبي 5، وشرطة الفجيرة 77، وثوبان 10، والذهب 66، ومشهور 16، ووادي السيجي 11، ودبي 51، والذهب 65، وعناد 14، ومزاحم 70، وشرطة دبي 30، والبرق 15.
ويتصدر الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمؤهلة إلى (شوط النخبة) في الكأس الأغلى، وللعام الثالث على التوالي، القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان الشقيقة بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، بعد فوزه وبجدارة بالمركز الأول في الجولتين الأولى والثانية، ويتطلع اليوم لتكرار إنجازه الموسم الماضي، بالفوز باللقب الكبير للمرة الثانية على التوالي.