كأس آل مكتوم للتجديف: 20 قارباً ترسم لوحة الـ 30

دبي‎ ‬(الاتحاد)

ستكون ‬شواطئ ‬جميرا، ‬عصر ‬اليوم، ‬على ‬موعد ‬مع ‬الإثارة ‬والحماس ‬في ‬انطلاقة أغلى ‬بطولات ‬قوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً، ‬سباق ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬في ‬نسخته ‬الرابعة ‬والعشرين، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

واطلع‎ ‬النواخذة ‬والملاك ‬المشاركون ‬في ‬الحدث ‬على ‬كافة ‬التعليمات ‬والشروط ‬الخاصة ‬بالمشاركة، ‬وفق ‬التعديلات ‬الجديدة ‬على ‬متن ‬القارب ‬وعدد ‬الأفراد، ‬وكذلك ‬الإجراءات ‬الاحترازية ‬المتبعة ‬للحدث ‬من ‬انتشار (‬كوفيد- ‬19)، ‬وقد ‬تمت ‬الإجابة ‬على ‬كل ‬الاستفسارات ‬من ‬قبل ‬اللجنة ‬المشرفة، ‬خلال ‬الاجتماع ‬التنويري ‬الذي ‬عقد أمس ‬بتقنية ‬الاتصال ‬المرئي.

أكد‎ ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب ‬المدير ‬التنفيذي ‬لنادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬أن ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬والتي ‬انطلقت ‬عام ‬1998، ‬تمثل ‬إرثاً ‬كبيراً ‬لمحبي ‬الرياضات ‬البحرية، ‬ومحطة ‬مهمة ‬كل ‬موسم، ‬باعتبارها ‬التحدي ‬الأقوى ‬والأجمل ‬في ‬سباقات ‬الموسم، ‬لأنها ‬تجمع ‬نخبة ‬القوارب ‬من ‬أصحاب ‬المراكز ‬المتقدمة ‬في ‬الترتيب ‬العام ‬لسباقات ‬الموسم.

ويتنافس‎ ‬على ‬اللقب ‬الكبير ‬اليوم ‬20 ‬قارباً ‬تمثل ‬نخبة ‬القوارب ‬التي ‬شاركت ‬في ‬سباقات ‬بطولة ‬دبي ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية، ‬حيث ‬تأهلت ‬القوارب ‬على ‬ضوء ‬ما ‬أسفرت ‬عنه ‬نتائج ‬سباقي ‬الجولتين ‬الأولى ‬والثانية، ويشارك‎ ‬في ‬الشوط ‬الأغلى ‬القوارب: ‬عمان ‬44، ‬وأساس ‬39، ‬وفيكتوريوس ‬53، ‬والصاروخ ‬7، ‬وفريق ‬واوان ‬87، ‬وكي ‬اتش ‬كي ‬54، ‬وجلفار ‬55، ‬وشرطة ‬دبي ‬3، ‬ودبي ‬5، ‬وشرطة ‬الفجيرة ‬77، ‬وثوبان ‬10، ‬والذهب ‬66، ‬ومشهور ‬16، ‬ووادي ‬السيجي ‬11، ‬ودبي ‬51، ‬والذهب ‬65، ‬وعناد ‬14، ‬ومزاحم ‬70، ‬وشرطة ‬دبي ‬30، ‬والبرق ‬15.

ويتصدر‎ ‬الترتيب ‬العام ‬لبطولة ‬دبي ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً ‬والمؤهلة ‬إلى (‬شوط ‬النخبة) ‬في ‬الكأس ‬الأغلى، ‬وللعام ‬الثالث ‬على ‬التوالي، ‬القارب ‬عمان ‬44 ‬التابع ‬لوزارة ‬الثقافة ‬والشباب ‬والرياضة ‬في ‬سلطنة ‬عمان ‬الشقيقة ‬بقيادة ‬النوخذة ‬حميد ‬سالم ‬البحري، ‬بعد ‬فوزه ‬وبجدارة ‬بالمركز ‬الأول ‬في ‬الجولتين ‬الأولى ‬والثانية، ‬ويتطلع ‬اليوم ‬لتكرار ‬إنجازه ‬الموسم ‬الماضي، ‬بالفوز ‬باللقب ‬الكبير ‬للمرة ‬الثانية ‬على ‬التوالي.