ميدان المرموم يستضيف «تمهيدي ماراثون الهجن»

دبي (الاتحاد)

يشهد ميدان المرموم، اليوم، السباق التمهيدي الثاني للهجن مسافة 6 كيلومترات، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سنوياً، بالتعاون مع نادِي دبي لسباقات الهجن والمؤهل للنسخة السادسة من السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن وتبلغ مسافته 11 كيلومتراً، ويقام 29 يناير المقبل.

ويدشن السباق التمهيدي الثاني للهجن المضمار للمرة الأولى، وذلك بعد أن شهد السباق التمهيدي الأول بداية الموسم إقبالاً واسعاً من قبل الفئات العمرية المختلفة، وحقق السباق الذي نظمه المركز الموسم الماضي الأهداف المرجوة، ليستمر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مسيرته لتقديم الدعم لمواطني الدولة في هذا المجال، من خلال السباقات التمهيدية للهجن والماراثون الرئيسي، حيث رصد المركز جوائز نقدية للسباق التمهيدي الثاني للهجن بقيمة 50 ألف درهم.