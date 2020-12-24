فيدرر وسيرينا يشاركان في «تنس أستراليا»

ملبورن (أ ف ب)

تواجد اسم الأسطورتين السويسري روجيه فيدرر، والأميركية سيرينا وليامس ضمن لائحة المشاركين في النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس المقررة في موعدها الجديد بين 8 و21 فبراير، بحسب ما أعلن مدير أولى بطولات الجراند سلام جريج تايلي.

وشملت لائحة المشاركين جميع الأسماء الكبيرة إن كان عند الرجال أو السيدات، وأبرزهم فيدرر الذي حام الشك حول مشاركته في البطولة استناداً إلى التصريح الذي أدلى به هذا الشهر حين قال إنه في «سباق مع الزمن» لكي يكون جاهزاً بدنياً بعد خضوعه الموسم الماضي لعمليتين جراحيتين في الركبة.

وغاب ابن الـ39 عاماً عن الملاعب منذ فبراير، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى أتبعها بأخرى في يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلاً لرولان جاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

وعلى غرار فيدرر، تحتفل سيرينا الصيف المقبل بميلادها الأربعين، وتحديدا 26 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من نهائي بطولة فلاشينج ميدوز.

وستحاول الأميركية مرة أخرى الوصول إلى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الأسترالية مارجاريت كورت (24 لقبا).

لكن سجلها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة لا يدعو إلى التفاؤل، إذ يعودها لقبها الأخير في الجراند سلام إلى استراليا 2017 حين توجت بطلا وهي حامل بمولودتها الأولى.

ومنذ حينها، بدأت عقدة سيرينا مع البطولات الكبرى، إذ وصلت إلى النهائي أربع مرات من دون أن تتمكن من معادلة رقم كورت.

ورأى مدير البطولة الأسترالية تايلي أن تعطش نجوم مثل سيرينا إلى اللقب سيزيد الحماس، موضحاً «سيرينا تسعى الى لقب ثامن، في حين أن المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيت) الذي يبدو غالبا بأنه لا يقهر في ملبورن، سيحاول الفوز بلقب تاسع قياسي».

وتابع «لاعبتنا الأولى عالميا آشلي بارتي ستعود إلى البطولات الكبرى بعد أن فضلت عدم المشاركة الموسم الماضي في فلاشينج ميدوز ورولان جاروس بسبب فيروس كورونا، كما حال روجيه فيدرر العائد من الإصابة».

وتأكد الموعد الجديد للبطولة (8-21 فبراير) عقب مفاوضات طويلة بين الاتحاد الأسترالي للعبة والمسؤولين المحليين في ملبورن وسيصل اللاعبون إلى أستراليا 15 يناير، ويدخلون في حجر لمدة أسبوعين في فقاعة صحية آمنة.