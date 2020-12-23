رونالدو وبونوتشي يعتذران لجماهير يوفنتوس عن «أسوأ أداء»

ميلانو (أ ف ب)

قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في يوفنتوس الإيطالي ليوناردو بونوتشي أمس، اعتذارهما لجماهير نادي «السيدة العجوز» عن «أسوأ أداء»، بعدما مني بطل إيطاليا بأول خسارة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي أمام فيورنتينا المتواضع.

وخاض الـ«بيانكونيري» معظم المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد الكولومبي خوان كوادرادو بعد ربع ساعة من بداية المباراة التي خسرها على أرضه بنتيجة 3-صفر أمام فيورنتينا صاحب المركز الثامن عشر.

وكتب المدافع بونوتشي عبر صفحته على انستغرام: «أسوأ يوفنتوس في هذا الجزء الأول من الموسم، أعتذر للجماهير باسمي أولاً وقبل كل شيء، لا شيء لأضيفه».

أما رونالدو فقال: «نتيجة بعيدة عن أن تكون مقبولة»، حيث فشل النجم البرتغالي في زيادة أهدافه الـ12 التي يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري.

وقال اللاعب البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات على انستغرام: «بأداء ضعيف ونتيجة بعيدة عن أن تكون مقبولة، أنهينا مبارياتنا المقررة لعام 2020، وهو عام مميز من نواح عدة».

وأَضاف: «الملاعب الفارغة، بروتوكولات كوفيد، المباريات مؤجلة، والتوقفات الطويلة والروزنامة المزدحمة للغاية».

وتابع: «لكن هذا ليس عذراً لأي شيء، نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نبذل المزيد، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة متواصلة، نحن يوفنتوس، ولا يمكننا ببساطة قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب، آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير على العودة أقوى وأكثر اتحاداً من أي وقت مضى».