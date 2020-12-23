الأهلي السعودي: تجديد عقد السومة بات محسوماً

الرياض (د ب أ)

كشف طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي أن ملف تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة بات محسوماً، وأشار إلى أن النادي يسعى أيضاً للتعاقد مع مدافع أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كيال: «عمر السومة ركن من أركان النادي الأهلي، وتقريباً الإدارة منتهية معه فيما يخص تجديد عقده، وهو لاعب مهم بالنادي وبالدوري السعودي للمحترفين».

وأصبح السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 127 هدفاً، ليحطم رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي السابق للدوري السعودي، الذي يملك 126 هدفاً.

وكان السومة قد صرح عقب مواجهة الفتح التي انتهت بفوز الأهلي 1-0 مساء أمس الأول، بشأن تجديد عقده: «رسالتي للجماهير أن كل ما ذكر عبر وسائل الإعلام بخصوص مستقبلي غير صحيح إطلاقاً، وأضحكني حينما اطلعت عليه، ووكيل أعمالي اتفقت معه على كل شيء».

وأوضح: «طلبت من الإدارة الأهلاوية التفاوض مع وكيلي من أجل التركيز في الملعب، وإصابتي بفيروس كورونا أجلت المفاوضات، الأهلي بيتي وأنا ابن من أبنائه، وألعب هنا للسنة السابعة، والأمور بسيطة».