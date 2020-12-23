دوري السلة: النصر للوصل في قمة الـ 109

علي معالي (دبي)

تصدر فريق شباب الأهلي قمة المجموعة الأولى في نهاية مباريات الدور التمهيدي لدوري السلة بالفوز على الشارقة بفارق 9 نقاط وبنتيجة «78-69»، وفي نفس المجموعة تخطى الوصل النصر بحاجز الـ 100 نقطة في انتصار مثير للفهود على العميد بنتيجة «109-100»، وفي المجموعة الثانية، فاز فيها الجزيرة على العين «71-62».

بختام الدور التمهيدي، انتزعت فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر وفق نظام البطولة، بطاقات التأهل المباشر عن مجموعتهم الأولى إلى الدور ربع النهائي، حيث يتصدر شباب الأهلي القمة برصيد 14 نقطة، وبفارق النقطة عن الوصيف فريق الشارقة، والنقطتين عن النصر ثالث المجموعة.

فيما فرض على البطائح والوصل اللذين أنهيا التمهيدي بالمركزين الرابع والخامس برصيد 11 و10 نقاط على التوالي، خوض دورٍ تكميلي ينطلق الأسبوع المقبل، يجمعهما مع الجزيرة والعين اللذين أنهيا الدور التمهيدي في المركزين الرابع والخامس بالمجموعة الثانية برصيد 11 و8 نقاط على التوالي، وسيتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

كما انتزعت فرق الوحدة والظفرة وبني ياس، بطاقات التأهل المباشر للدور ربع النهائي عن فرق المجموعة الثانية، بعد أن ضمن «العنابي» القمة برصيد 15 نقطة.

في لقاء قمة جمع حامل اللقب الشارقة ووصيفه شباب الأهلي، فرط «الملك» بفرصة رد اعتبار خسارته ذهاباً نوفمبر الماضي، بعد أن نجح في إنهاء الربعين الأول والثالث للقاء الإياب متفوقاً بواقع «18-10 و22-16»، والتي لم تكن كافية لأصحاب الضيافة لضمان الفوز، خصوصاً أن «فرسان دبي» كانوا الطرف الأفضل في الربعين الثاني والرابع، بالتفوق «24-16 و28-13» وتحقيق الفوز.

وفي نفس المجموعة، رد الوصل الاعتبار لخسارته ذهاباً نوفمبر الماضي بواقع «107-101»، بعد أن تمكن في لقاء الإياب بنيل الأفضلية بنتائج الأرباع الأول والثاني والرابع، بواقع «25-24 و26-24 و36-27»، فيما اكتفى «العميد» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «25-22».

وفي سيناريو مشابه، بالمجموعة الثانية، عانى الجزيرة لضمان انتصاره على العين، بعد أن شهدت مراحل المباراة الأربعة تبادلاً في السيطرة على نتائجها، عرف من خلالها «فخر أبوظبي» كيفية تحقيق انتصاره الصعب بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع «22-14 و20-16»، قابلها نيل لاعبي «الزعيم العيناوي» الأفضلية في الربعين الثاني والثالث «12-11 و20-18».