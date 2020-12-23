«الشارقة الرياضي» يستعرض خططه في «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري الخامس في بيت الحكمة، برئاسة عيسى هلال الحزامي وبحضور الأعضاء، حيث ناقش الأعمال المختلفة للجان الدائمة بالمجلس خلال الفترة السابقة، بجانب مختلف التقارير التي تم تقديمها، والوقوف على سير العمل وخطط المرحلة القادمة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية للحضور من عيسى هلال، تقدم بالشكر لأعضاء الإدارة على المجهودات خلال الفترة الماضية في مختلف اللجان، والذي يبين التفاعل مع خطط المجلس المختلفة للتطوير المستمر، حيث تم التعرف من قبل عبدالملك جاني رئيس لجنة الألعاب الفردية على خطط اللجنة، وأبرز التحديات الخاصة بها وخطط العمل خلال الفترة المقبلة والتوصيات المختلفة، ثم قدمت ندى عسكر النقبي رئيس لجنة رياضة المرأة الشكر للمجلس على التعاون في برنامج رائدات المستقبل باعتباره شريكاً استراتيجياً.

ثم استعرض عبدالله بن مليح رئيس لجنة الدراسات والبحوث منهجية اللجنة وآلية عملها، من خلال رصد الظواهر الرياضية والاطلاع على أدوارها المختلفة، كما قدم عبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية تفصيلاً للزيارات المختلفة للأندية، ومن ضمنها زيارة نادي دبا الحصن، ثم تناولت فاطمة محمد مشربك رئيس لجنة اكتشاف النشء الدور الذي قامت به اللجنة من أعمال خلال هذه الفترة والخطط التي ستقوم بها اللجنة خلال المرحلة المقبلة، كما تطرق عادل صالح الحمادي رئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي إلى السياسة الإعلامية للأندية عارضاً بعض النقاط والحديث عنها في هذا الإطار.

وأثنى عيسى هلال الحزامي على ما يتم من عمل في اللجان الدائمة بالمجلس، من أجل إنجاز مختلف الخطط والمهام وعكس جهود المجلس، وقال: كل ما يبذل من جهود يصب في صالح تطوير وتشجيع أبنائنا الرياضيين في المجال الرياضي، والاستفادة من الدعم الكبير المتوفر من أجل رفع راية الإمارة رياضياً في مختلف المحافل والحفاظ على موقعها الريادي، وذلك عبر الجهد المبذول والذي يجد المتابعة الدائمة والحث على بذل أقصى الطاقات، من أجل مواصلة التحسين والتطوير في كافة الأصعدة، بما يتواكب مع الإمكانيات المميزة التي تتمتع بها الرياضة في الإمارة، وتحقيق الأهداف المرجوة.