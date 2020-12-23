اتفاقية تعاون بين لجنة المنشطات وجامعة الخليج

دبي (الاتحاد)

وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج الطبية بهدف التعاون لجعل القطاع الرياضي بيئة خالية من المنشطات، وذلك ضمن خطط اللجنة الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الوطنية، لتطوير منظومة العمل وتبادل الخبرات وإعداد الكوادر.

حضر توقيع الاتفاقية كل من فيصل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والأعضاء الدكتورة أسماء النعيمي والدكتور مطر النيادي وموظفين اللجنة، بينما حضر من جامعة الخليج الطبية، مدير الجامعة البروفيسور حسام حمدي، ونائب مدير الجامعة في شؤون الجودة والتعاون الدولي البروفيسور شريف خليفة.

وتشمل اتفاقية التعاون عدداً من البنود، منها تقديم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات دورات علمية للطلبة في كلية الصيدلة في الجامعة في مجال مكافحة المنشطات وتعزيز البحوث العلمية، وتبادل الخبرات إلى جانب إعداد كوادر من الطلاب قادرة على التعامل مع فحوصات المنشطات والقيام بها.

وشكر فيصل حاجي جامعة الخليج على توقيع اتفاقية التعاون، وقال: «إنها تفتح الباب أمام الجانبين إلى تعزيز التعاون، بما يخدم الجهود الرامية لمكافحة المنشطات في أوساط الرياضيين»، يذكر أنه على هامش الاتفاقية حصل طلاب الجامعة على فرصة إلقاء نظرة على «الباص المتجول» الخاص بإجراء فحص المنشطات للرياضيين في المنافسات التي تقام في المناطق المفتوحة، وهو يساعد على كسب الوقت، خاصة أنه يلبي معايير اللجنة الدولية، ويتكون من منطقتي الانتظار والفحص ومجهز بجميع المعدات اللازمة لتقديم الخدمات في جميع البطولات التي تستضيفها الدولة.