دوري اليد: الشارقة ينفرد بالصدارة وتعادل العين وشباب الأهلي

رضا سليم (دبي)

عاندت الأرض أصحابها في الجولة السابعة لدوري اليد قبل التوقف لمدة 44 يوماً، حيث تعود 5 فبراير 2021، وشهدت الجولة 3 هزائم وتعادلاً لأصحاب الأرض، حيث خسر فريق النصر على ملعبه أمام الشارقة بنتيجة 20-27 مساء أمس الأول بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، انتهى الشوط الأول بتقدم حامل اللقب بنتيجة 13-10، ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أية مباراة، في حين رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة.

وخرجت مواجهة العين وشباب الأهلي بالتعادل 23-23 في صالة العين، انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 12-11، هي أول تعادل للعين الذي فاز في 5 جولات متتالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويأتي في المركز الثاني بعد الشارقة، بينما سبق لشباب الأهلي الخسارة أمام الشارقة ورفع رصيده إلى 15 نقطة، ولعل التعادل بين الفريقين في مصلحة الشارقة المتصدر، بعدما فقد الفريقان نقطة مهمة في مشوار المنافسة.

وواصلت الأرض اللعب ضد أصحابها بصالة الإمبراطور بعدما نجح فريق مليحة من الفوز على الوصل بنتيجة 35-31 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17-14 لأصحاب الأرض إلا أن مليحة الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم نجح في العودة بقوة وفاز باللقاء ورفع رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم للمركز الثالث فيما ظل الوصل في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وفي قمة القاع واصل فريق الوحدة مفاجآته ونجح في الفوز على بني ياس في عقر داره بنتيجة 21-19، انتهى الشوط الأول بالتعادل ليرفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط وغادر المركز قبل الأخير وتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، فيما قبع بني ياس في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.