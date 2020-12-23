عودة جشك وسانتيني تدعم «النمور» للقاء العين

فيصل النقبي (كلباء)

يعود المهاجم الشاب أحمد جشك لهجوم اتحاد كلباء بعد انقضاء فترة العقوبة المقررة عليه بعد الطرد أمام الإمارات في بطولة كأس رئيس الدولة، والتي غاب بسببها عن مباراتي خورفكان والوحدة في الدوري في الجولتين التاسعة والعاشرة.

وتضيف عودة جشك قوة هجومية لـ«النمور»، وخاصة لتعويض غياب التوجولي بينيل ملابا، الذي تم إيقافة لثلاث مباريات بسبب قرار لجنة الانضباط مع وجود المهاجم الشاب أحمد عامر النقبي، الذي سيقود هجوم النمور أمام «النمور» في المباراة المقبلة أمام العين.

ويعتمد المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا على الثلاثي الهجومي الخطير في الأمام، حيث يوجد التشيلي جونيور وأندرسون، ومعهم أحمد عامر في المقدمة ليبقي على السويسري مارياني لصناعة اللعب مع وجود ماجد راشد وناصر عبدالهادي في مركز الارتكاز الدفاعي.

كما سيعود الإيطالي سانتيني مدافع الفريق إلى التشكيل الأساسي بعد أن غاب أمام الوحدة بسبب الطرد في لقاء خورفكان وتشكل عودته دعماً للعناصر الدفاعية في الفريق.

وقاد داسيلفا تدريبات «النمور» التي ركزت على مصادر الخطورة في نادي العين، حيث يريد المدرب العودة بالنقاط الثلاث من استاد هزاع للوصول للنقطة 20، والاستمرار في التطلع لمراكز المقدمة في الدوري.