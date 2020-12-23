«100 ثانية» رقم قياسي في مشوار ويلتون !

علي معالي (الشارقة)

مباراة بعد الأخرى، يؤكد القناص البرازيلي ويلتون سواريز جودته العالية في هجوم «الملك» الشرقاوي، فمنذ عودته وهو يقدم أداءً متميزاً، بتسجيله وصناعته الأهداف، وعندما يجد الدعم المناسب من زملائه خاصة صُناع الكرات يظهر التألق الملكي سريعاً، وما فعله اللاعب صاحب الـ«34 عاماً» في مباراة الظفرة الأخيرة في دور الثمانية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة خير دليل.

بعد مرور 100 ثانية فقط، وضع ويلتون بصمته القاتلة بهدف جعل السيطرة من البداية في مصلحة فريقه، وهو من أسرع أهداف اللاعب في مشواره الاحترافي الطويل، والذي بدأ في بلاده مع فريق ثم انتقل إلى الدوري الروسي لسنوات طويلة ومنه إلى الإسباني قبل الانتقال إلى التركي ثم التحول إلى ملاعبنا.

وهناك أهداف سجلها ويلتون في مشواره في بداية المباراة، ولكن بعد مرور 100 ثانية لم تتواجد في مشواره الطويل، الذي انطلق منذ عام 2007 مع نادي جوياس بالدوري البرازيلي.

كما أن ويلتون تخصص كثيراً في هز شباك الظفرة، سواء مع الشارقة أو عندما لعب موسماً مع نادي الوصل، ومع الشارقة سجل في شباك الظفرة بواقع 8 أهداف منذ مشواره في ملاعبنا عام 2017، منها 3 مع الوصل، و5 أهداف مع الملك، وفي مسابقة الكأس سجل اللاعب حتى الآن هدفين، متساوياً مع زميله إيجور كورنادو، وهذا الثنائي أيضاً يتساوى في الأهداف بالدوري برصيد 8 أهداف.

ويبدأ عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة مجدداً تهيئة لاعبيه لمباراة الغد ضد حتا وبمعنويات مباراة الكأس الأخيرة ضد «الظفرة»، حيث قدم فريقه مباراة متزنة من كافة النواحي، وستكون خطوط «الملك» مكتملة تماماً قبل مواجهة «الإعصار»، الذي قدم مباريات رائعة ضد الشارقة خلال الموسم الماضي، حيث كانت المباراة التي وصفت بـ«المجنونة» في الدور الأول، قد قاربت على الانتهاء بتقدم حتا بهدفين نظيفين، وإذ بالشارقة يسجل في آخر دقيقة هدفي التعادل، وتعادل الفريقان أيضاً في الدور الثاني بالشارقة 1-1.