كأس رئيس الدولة.. كرونسلاف: الفوز باللقب «هدف النصر الكبير»

معتصم عبدالله (دبي)

أسدل تأهل النصر على حساب ضيفه عجمان بالفوز بثنائية ضياء سبع وتيجالي الستار على مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة الأغلى، والتي رفعت شعار «التأهل لصاحب الهدف الأول» بعد غياب «ردة فعل» الفرق المنافسة بفوز النصر على عجمان 2-0، وشباب الأهلي على الإمارات بالنتيجة ذاتها، وتفوق بني ياس على الوصل 1-0، والشارقة أمام مضيفه الظفرة 4-0.

وتنتظر فرق «المربع الذهبي» للكأس الأغلى، والتي تجمع مباراتيها الشارقة والنصر، وبني ياس أمام شباب الأهلي تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد وملاعب مباراتي الدور نصف النهائي التي تُلعب على ملاعب محايدة تحدد من قبل لجنة المسابقات، على أن يقرر مجلس إدارة الاتحاد ملعب المباراة النهائية المقررة في 9 مايو المقبل بناء على توصية المسابقات.

وجاء تأهل «العميد» إلى المربع الذهبي، لينهي تعثر الفريق في ثلاثة مواسم على التوالي منذ خوضه نهائي نسخة 2016- 2017 أمام الوحدة 0-3، حيث ودع بعدها من دور الستة عشر أمام دبا الفجيرة بركلات الترجيح 3-5 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وتكرر الوداع بركلات الترجيح في الموسم التالي 2018- 2019، ولكن من عتبة ربع النهائي أمام شباب الأهلي 3-5 بعد التعادل 1-1، وفي الموسم الماضي «الملغي» ودع العميد مبكراً بالخسارة 1-2 أمام شباب الأهلي في دور الستة عشر.

وعبر الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب «العميد» عن سعادته بتأهل فريقه إلى «مربع الكبار» في الكأس الأغلي، وقال: «الفوز بلقب كأس رئيس الدولة هدفنا الكبير»، لافتاً إلى صعوبة مباراة فريقه أمام ضيفه عجمان عطفاً على المستوى المميز للمنافس، وأوضح: «خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، ولم أشاهد عجمان بهذا المستوى منذ فترة طويلة»، وذكر أن الدور نصف النهائي يشهد مشاركة مميزة لأقوى أربع فرق، وتابع: «أمامنا وقت طويل قبل المواجهة أمام الشارقة في مباراة قبل النهائي».

في المقابل، اتفق المصري أيمن الرمادي مع رأي مدرب النصر في صعوبة وقوة المباراة، وقال: «كنا الأفضل في الشوط الأول والأكثر خطورة، غير أن الأخطاء الغريبة كلفتنا استقبال هدف مبكر في مطلع الحصة الثانية».

وعبر الرمادي عن استيائه من عدم ترجمة الفرص المتاحة أمام خط هجومه في المباراة، وتابع: «عدم ترجمة الفرص لأهداف آفة كبيرة، وأعتقد أن الفريق بحاجة إلى أداء أقوى خاصة من اللاعبين الأجانب»، في إشارة للتغييرات المرتقبة في قائمة «البرتقالي» خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد فوزي: «الانتصار أولوية»

أكد محمد فوزي مدافع «العميد» على الاختلاف الكبير ما بين مباريات الكأس والدوري، وقال: «لعبنا أمام منافس قوي قدم مباراة كبيرة وأدى بشكل جيد، وتوقعنا الأداء القوي للمنافس، ونجحنا في استغلال الفرص لتسجيل هدفين والتأهل»، لافتاً إلى أن المهم في مباريات الكؤوس يبقى هو الفوز دائماً بغض النظر عن جماليات الأداء.

حسين عبدالرحمن: التعويض في الدوري

أكد حسين عبدالرحمن لاعب وسط عجمان أن إمكانية التعويض تبقى متاحة لفريقه في الدوري بعد وداعه مسابقة الكأس، وقال: «قدمنا مباراة جيدة وحاولنا ولم نستغل الفرص خاصة في الشوط الأول، ويبقى التعويض في الدوري متاحاً رغم تراجع مركز الفريق في الترتيب العام»، مشدداً على ضرورة مضاعفة المجهود لتخطي المرحلة الصعبة.