سيتي يزيد أوجاع أرسنال بـ«الأربعة»

لندن (رويترز)

استمرت معاناة أرسنال وخسر على أرضه 1-4 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، ليخرج من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتقدم سيتي، الذي حصد لقب المسابقة في آخر ثلاثة مواسم، بهدف بضربة رأس للمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من أولكسندر زينتشنكو.

وأدرك فريق المدرب ميكل أرتيتا التعادل بضربة رأس من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 31، لكن سيتي سيطر على المباراة عقب الاستراحة.

وارتكب رونار أليكس رونارسون حارس أرسنال خطأ في التعامل مع ركلة حرة نفذها رياض محرز، وأفلتت الكرة من بين ذراعيه، ليتقدم سيتي 2-1 في الدقيقة 54.

وأضاف فيل فودن الهدف الثالث لسيتي، حيث تلقى تمريرة من فرناندينيو بعد هجمة مرتدة وسدد في مرمى الحارس رونارسون.

واختتم المدافع إيمريك لابورت الأهداف لفريق المدرب بيب جوارديولا لتستمر معاناة أرسنال الذي يقبع في المركز 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

جوارديولا يواسي أرتيتا (رويترز)

وقال أرتيتا قبل المباراة: إنه يود مشاهدة «مقاتلين» وليس «ضحايا»، بينما قال عقب الخسارة: إنه رغم هذه النتيجة فإنه شاهد الروح القتالية المطلوبة من اللاعبين لقلب الأمور هذا الموسم.

وتابع أرتيتا: «سينصب تركيزي على المقاتلين في التشكيلة والروح التي أظهرناها أمام منافس صعب، تابعت الكثير من المقاتلين».

وكان أرتيتا يعمل كمساعد للمدرب في مانشستر سيتي قبل أن يتولى تدريب أرسنال منذ عام واحد، ودافع جوارديولا عن منتقدي مواطنه.

وقال جوارديولا: «ماذا يمكن أن أقول.. في منصبنا كمدربين يتم الحكم علينا وفقاً للنتائج، يمكن فقط أن أقول إنه كان معي لفترة طويلة وهي الفترة الأنجح لنادينا».

وأضاف عن مواطنه الإسباني: «في بعض الأحيان نحتاج في عملنا إلى الوقت، هذا وقت التحلي بالصبر، إنه مدرب رائع ويعمل بشكل مميز، ويضع مصلحة النادي قبل أي قرار يتخذه».

والتحق سيتي بفريق برنتفورد في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، بعدما فاز الفريق القادم من دوري الدرجة الثانية 1-0 على نيوكاسل يونايتد.