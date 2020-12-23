سيميوني.. «300 مع الأتليتي»

القاهرة (الاتحاد)

واصل فريق أتلتيكو مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني، ونجح في تخطي عقبة فريق ريال سوسيداد العنيد، بعد أن فاز عليه 2-0 في الجولة 15 للمسابقة.

وسجل «الأتليتي» هدفيه في شوط المباراة الثاني في الدقيقتين 49 و74، الأول برأس المدافع الإسباني ماريو هيرموسو، والثاني بتسديدة قوية من ماركوس يورينتي وكل منهما كان لاعباً سابقاً في ريال مدريد، ليواصل «الروخي بلانكوس» صدارته لليجا برصيد 32 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في الأرقام القياسية والإحصائيات أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو حقق، بهذه المباراة، فوزه رقم 300 في مشوار قيادته للفريق على امتداد 499 مباراة، حقق خلالها التعادل 118 مرة والخسارة 81 مرة. وبهذا الرقم يحتل سيميوني المركز الثالث في ترتيب أكثر المدربين فوزاً في الليجا مع فريق واحد، بعد الإسباني ميجيل مونيوز أسطورة التدريب في نادي ريال مدريد، والذي أحرز بطولة الدوري 9 مرات منها 5 مرت متتالية (357 فوزاً في 605 مباريات ) والإسباني لويس أراجونيس الذي درب أتلتيكو مدريد خلال الفترة من 1964 إلى 1974، (307 انتصارات في 612 مباراة)، ولكن سيميوني يتفوق عليهما في نسبة الفوز بالقياس إلى عدد المباريات التي شارك فيها في مختلف المسابقات.