بنزيمة الأفضل في «ليجا 2020»

أنور إبراهيم (القاهرة)

توّج النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة «ألفريدو دي ستيفانو»، التي تمنح لأفضل لاعب في الدوري الإسباني «الليجا»، بعد أن قاد الفريق الملكي للفوز ببطولة الدوري موسم 2019 - 2020. وتلك هي المرة الأولى التي يحصل فيها بنزيمة على هذه الجائزة التي احتكرها النجمان الكبيران كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وتبادلا الحصول عليها منذ عام 2007.

وكان بنزيمة سجل في الموسم الماضي 21 هدفاً في الليجا وصنع 8 أهداف أخرى خلال 37 مباراة شارك فيها، وما زال يواصل تألقه هذا الموسم، بعد أن أصبح الورقة الرابحة للفريق الملكي منذ رحيل نجمه الأول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبعد تسلم الجائزة، صرح بنزيمة للصحفيين بقوله: «أنا فخور وسعيد بهذا التتويج، وتلك هي مكافأة عملي وجهدي في هذا النادي طوال 11 سنة وتحديداً من 2009».

وفي الحفل نفسه، حصل مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على جائزة أفضل مدرب في الليجا عن موسم 2019 - 2020.