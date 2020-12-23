«دواثلون 2021» ضيف جديد في «ترايثلون ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حلبة مرسى ياس فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من تحدي ترايثلون ياس، المقررة الجمعة 12 فبراير المقبل، ويستقطب الحدث المشاركين والرياضيين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يحضر المشاركون لاختبار قدراتهم ضمن تحدٍ بدني قاسٍ مكون من ثلاثة أقسام، وهي السباحة وركوب الدراجات والجري.

يتضمن الحدث هذا العام تسع فئات منفصلة، ومن ضمنها فئة دواثلون سريعة الجديدة كلياً، والتي تشتمل على الجري لمسافة 5 كيلومترات وركوب الدراجة لمساقة 21 كيلومتراً، قبل الانتقال إلى جولة جري أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر هذه المرة.

كما يمكن للمشاركين الراغبين في المنافسة على أساس فردي الاختيار من بين فئة «سبرينت»، أو الفئة الأولمبية أو فئة «سوبر سبرينت»، أما بالنسبة لمن يفضل المشاركة ضمن مجموعة، فيمكن اختيار المشاركة في فئة التتابع السريعة للفرق «سبرينت»، أو فئة التتابع الأولمبية للفرق.

كما يعود سباق ترايثلون ياس للصغار أيضاً في نسخة 2021 بفئتين، حيث يشهدان إقبالاً كبيراً خاصة الفئة التي تتضمن السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة لمسافة 9.9 كم، والجري لمسافة 2.5 كم.

كما يقام أيضاً تحدي «تراي ويذ ريو» ليمنح المشاركين فرصة لإكمال التحدي إلى جانب فريق «أنجل وولف» بقيادة نيك واتسون وابنه ريو الذي يعاني خللاً نادراً في الكروموسوم المُتسبب بإصابته باضطراب «متلازمة الحذف 1Q44»، التي تجعل الطفل يواجه صعوبة في المشي، ويتواصل مع الآخرين باستخدام لغة الإشارة.

ويقام التحدي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والإسعاف الوطني ومياه العين، وستكون هناك ثلاثة رسوم مختلفة للتسجيل في الحدث، حيث تستمر الفترة الأولى للتسجيل حتى 31 ديسمبر، فيما تستمر فترة التسجيل الثانية بين 1 يناير و31 يناير، أما الفترة الثالثة فهي من 1 فبراير إلى 12 فبراير.