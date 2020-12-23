تأجيل انطلاق الدوري الأسترالي

سيدني (رويترز)

تأجلت مباراة وسترن سيدني واندرارز أمام ماكارثر التي كانت مقررة الأحد القادم في افتتاح الدوري الأسترالي لكرة القدم لثلاثة أيام بسبب قيود كوفيد-19 في سيدني، خلال فترة عيد الميلاد، وسيبدأ الدوري الأسترالي حالياً بمباراة بين وسترن يونايتد وأديليد يونايتد 28 ديسمبر، ويلتقي واندرارز مع ماكارثر في 30 ديسمبر باستاد بنكوست.

وقال جريج أورورك رئيس مسابقات الدوري في الاتحاد الأسترالي «نتعاون عن قرب مع حكومة نيو ساوث ويلز لضمان مضي المباريات كما هو مخطط لها بأفضل تجربة ممكنة للجماهير واللاعبين في ظل القيود الحالية».