التلواح يحلق في أجواء دبي 2 يناير

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات، ترقباً لانطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي تقام بالفترة من 2 إلى 16 يناير في منطقة الروية مع بدء أعمال التسجيل مطلع الأسبوع الجاري.

أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النسخة المقبلة ستكون استثنائية من حيث قوة المنافسات، ومستوى المشاركين إلى جانب الإجراءات التي تطبقها اللجنة المنظمة، من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع في ضوء جائحة كورونا، وهو ما جعلنا نقوم بتحضيرات خاصة، ونسعى أن تواصل البطولة حصد النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، وجعلت البطولة وجهة لنخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في أشواط نتوقع أن تكون قوية وذات مستويات متقاربة.

وبحسب البرنامج الزمني المعتمد للبطولة، ستقام من 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط «الشيوخ»- فرخ وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة، وتقام من 6 إلى 9 يناير أشواط العامة مفتوح وملاك - فخر وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة، وتقام يومي 10 و11 يناير، منافسات الجولات الأولى من دوري الصيد بالصقور، الذي انطلق العام الماضي، وحقق نجاحاً بارزاً حتى رسخ موقعه في روزنامة الفعاليات السنوية لرياضة الصيد بالصقور.

وتتواصل البطولة يومي 12 و13 يناير، أشواط محلي مفتوح - فرخ وجرناس لفئات الحر والشاهين، فيما تقام يوم 14 يناير، أشواط الناشئين الذين يتنافسون بطيور تبع، وتبع جير ثم سيكون الختام يومي 15 و16 يناير، أشواط الخليجيين، فرخ وجرناس بفئات بيور جير وقرموشة حر وتبع جير وشاهين جير.

وتقام بطولة فخر الأجيال، ثاني أكبر البطولات للصيد بالصقور «التلواح»، في الفترة من 30 يناير إلى 16 فبراير المقبلين، وقبل ذلك ستقام بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» 23 يناير المقبل في عجمان، ضمن استراتيجية المركز الهادفة لدعم الرياضات التراثية، وتعزيز انتشارها في جميع مناطق الدولة.