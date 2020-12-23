مونديال القدرة 2022 في إيطاليا

محمد حسن (دبي)

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية الموافقة على استضافة فيرونا الإيطالية بطولة العالم للقدرة 2022، كما تم الإعلان أيضاً خلال مؤتمر عقده المكتب التنفيذي للاتحاد عن بعد، للاتفاق مع الاتحاد الهولندي بنقل بطولة أوروبا للقدرة وبطولة العالم للشباب والناشئين، التي كان من المقرر أن تستضيفها هولندا في سبتمبر 2021، إلى دولة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

يشار إلى أن بطولة العالم للقدرة تقام كل عامين، وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن تأجيل نسخة 2020 للبطولة التي كان من المقرر إقامتها بإيطاليا في سبتمبر الماضي، إلى شهر مايو من العام المقبل 2021 بسبب تأثير الإغلاق والإجراءات العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أنشطة الفروسية.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن تعيين كريستينا أبو دية الأمين العام في الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، بمنصب مديرة رياضة القدرة والتحمّل.