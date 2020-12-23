تعاون إماراتي سعودي في «القوس والسهم»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد القوس والسهم، والاتحاد السعودي للسهام عن تشكيل فريق عمل مشترك لتفعّيل التعاون والشراكات بين الجهتين، والسعي للمضي قدماً في مشروع نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية التي تخطو خطوات واعدة في البلدين تطلعاً نحو آفاق واسعة لحصد الإنجازات والتفوق.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد عن طريق تقنية الفيديو عن بُعد، وجمع بين حسن المزروعي الأمين العام لاتحاد القوس والسهم وفريق العمل بالاتحاد، وبكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام، وفريق العمل بالاتحاد.

جاء الاجتماع ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادين، وتبادل الخبرات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة لهذه الرياضة، والسير وفق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إعداد أبطال أولمبيين ومنتخبات قادرة على المنافسة على المدى الطويل، والأهم هو زيادة قاعدة الممارسين وتطوير مهارات الرماة الواعدين بوصفهم نواة بناء أبطال المستقبل.

كما تم في الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق لإقامة معسكرات مشتركة خلال الفترة المقبلة، والسعي لإقامة دورات تطويرية تشمل كافة أركان اللعبة من حكام ومدربين وإداريين، من أجل الارتقاء بمستوى رياضة القوس والسهم بطريقة علمية وعملية متكاملة لتحقيق النهوض الشامل بها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأندية والبطولات وأعداد ومستويات اللاعبين في البلدين، وقام كل اتحاد بشرح خطته الاستراتيجية والجهود التي قام بها، وخطة الموسم المقبل.