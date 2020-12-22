كاسياس يعود إلى «الريال»!

مدريد (أ ف ب)

أعلن ريال مدريد الإسباني، عودة حارس مرماه الأسطورة إيكر كاسياس، لشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي المتوج معه بـ19 لقباً لاعباً، وقال في بيان «نعلن انضمام كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد نائباً للمدير العام».

وتنفذ مؤسسة ريال مدريد أنشطة متعلقة بكرة القدم، مثلما قامت به مؤخراً بتمويل دورات تدريبية للاعبين الشباب في الصين، وتنظيم ورش عمل حول نفسية الرياضيين، ولم يحدد النادي المعالم الدقيقة للدور الذي سيلعبه كاسياس في المؤسسة.

ويعود حارس المرمى الدولي السابق «167 مباراة دولية»، بطل العالم 2010 وأوروبا عامي 2008 و2012، إلى النادي الملكي بعد 5 سنوات من رحيله عنه لإنهاء مسيرته الكروية في بورتو، حيث اضطر إلى اعتزال اللعب في الرابع من أغسطس الماضي عن سن 39 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية في حصة تدريبية مطلع مايو 2019. وأضاف النادي أنه أسطورة في ريال مدريد، ويمثل قيم نادينا، وهو أفضل حارس مرمى في تاريخنا، إنه فخر بالنسبة لنا، أن نرى أحد قادة فريقنا العظماء يعود إلى البيت الملكي.

وعلق كاسياس على عودته «فخور بالعودة إلى بيتي، أواجه هذا التحدي الجديد بكل رغبة وبكل حماسة ممكنة، شكراً لكم على الترحيب».

وهنأ مدرب النادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان زميله السابق قائلاً: نعرف شخصيته، وما أنجزه، وما يمثله من أجل النادي، عودته إلى النادي المفضل على قلبه خبر جيد، ليعمل ويساعد بكل ما يعرفه، أنا سعيد من أجله وللنادي».