جوائز «دبي جلوب سوكر»: «الدون» يتصدر «تصويت الجمهور»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول الفترة الثانية من تصويت الجمهور، والتي تمثل جزءاً مهماً من مرحلة التصويت التي تشمل لاحقاً تصويت لجنة التحكيم الرسمية لاختيار الفائزين في جائزة «دبي جلوب سوكر»، والذين يتم الإعلان عنهم رسمياً مساء 27 ديسمبر الجاري، خلال الاحتفالية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي و«دبي جلوب سوكر» بفندق أرماني في «برج خليفة».

واختار أكثر من 8 ملايين مشجع القائمة النهائية التي تضم آخر 3 متنافسين من أصل 10 مرشحين في كل فئة، ثم شهدت المرحلة الثانية لتصويت الجمهور مشاركة أكثر من 13 مليون مشجع، اختاروا ترتيب نجومهم المفضلين في اللعب والتدريب وأنديتهم المفضلة لعام 2020 وللقرن الفترة من 2001 إلى 2020.

وتمثل أصوات الجمهور نسبة 40% من النتيجة النهائية، حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة، وتمثل اختيارات لجنة التحكيم 60% من وزن التصويت، وتحديد النتيجة النهائية للفائزين الذين سيتم تكريمهم في دبي بشكل مباشر، وبحضورهم إلى الحفل، وبالتالي فإن القائمة الحالية تمثل اختيار الجمهور، وقد تشهد تغييرات في الترتيب وأسماء الفائزين، بعد حساب نتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

وتصدر كرستيانو رونالدو نجم البرتغال ويوفنتوس قائمتين مهمتين هما لاعب العام 2020 ولاعب القرن، حسب اختيار الجمهور، حيث تصدر قائمة لاعب العام 2020 بنسبة 42% من الأصوات، مقابل 38% للبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا، ثم 20% لميسي نجم برشلونة والأرجنتين.

وتصدر «الدون» قائمة لاعب القرن من 2001 إلى 2020 بنسبة 38%، في حين حصل ميسي على 24%، والمصري محمد صلاح 23% والبرازيلي رونالدينيو النجم السابق 14%.

وتصدر بايرن ميونيخ قائمة أفضل نادٍ للعام 2020 بنسبة 44%، وليفربول 33% وريال مدريد 23%، كما تصدر الملكي قائمة نادي القرن بـ 36% والأهلي المصري 32%، وبرشلونة 18% وبايرن ميونيخ 14% من أصوات الجمهور وبانتظار نتيجة تصويت لجنة التحكيم.

وتصدر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اختيارات الجمهور للفوز بلقب مدرب العام بنسبة 49%، ويليه مواطنه هانز ديتر فليك مدرب البايرن بـ 46%، فيما نال الإيطالي جاسبريني مدرب أتلانتا 5%.

وتقدم الإسباني جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لصدارة فئة مدرب القرن من 2001 إلى 2020 بـ 34%، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال 30%، والأسكتلندي أليكس فيرجسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد 27% والبرتغالي مورينيو 8%.