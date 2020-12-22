كأس رئيس الدولة : «العميد» يتخطى عجمان ويكمل عقد «نصف النهائي»

معتصم عبدالله (دبي)

أكمل النصر عقد فرق نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على ضيفه عجمان 2-0، مساء أمس، على ستاد آل مكتوم، في ختام الدور ربع النهائي، وسجل ضياء سبع في الدقيقة 47 و«البديل» تيجالي في الدقيقة 87 «ثنائية الأزرق» في المباراة التي شهدت طرد محمود خميس مدافع النصر ومحمد إسماعيل من عجمان، ليضرب «العميد» موعداً مع الشارقة في نصف النهائي الأول للبطولة الأغلى، فيما يلتقي بني ياس وشباب الأهلي في المواجهة الثانية.

وتنتظر فرق «المربع الذهبي» للكأس الأغلى «الشارقة، النصر، شباب الأهلي، بني ياس»، تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد وملاعب مباراتي نصف النهائي التي تقام على ملاعب محايدة، على أن يقرر مجلس إدارة الاتحاد ملعب المباراة النهائية المقررة في 9 مايو المقبل، بناء على توصية المسابقات.

جاءت أفضلية المبادرة الهجومية لعجمان الذي استعاد جهود مهاجمه الغاني ويليام أوسو ضمن التشكيلة الأساسية، إلى جانب أبوبكر تراولي، حيث حاول مباغت «العميد» في الدقائق الأولى، في الوقت الذي انتظر فيه «الأزرق» الذي افتقد خدمات تيجالي، بوجوده على «دكة البدلاء»، حتى مرور ربع الساعة الأولى، لتشكيل أول هجمة خطرة على مرمى علي الحوسني، من كرة مرتدة أبعدها الحارس، من أمام ريان مينديز، لينال على إثرها الأخير البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في الدقيقة 15.

واستحوذ «العميد» على الكرة مع مرور دقائق اللعب، مقابل تراجع عجمان، إلى مناطقه الدفاعية، والاعتماد على سلاح الهجمات المرتدة، التي لم تخل من الخطورة، دون أن ينجح أي فريق في زيارة شباك المنافس، حتى نهاية الشوط الأول.

وفاجأ النصر الضيوف بهدف سريع مع انطلاقة الشوط الثاني، عن طريق صانع ألعابه ضياء سبع الذي أستغل تمريرة طولية من وسط الملعب لبرانديلي كواس، هيأها ضياء بشكل جيد، قبل أن يسدد بيسراه كرة ذكية، من فوق الحارس عادل الحوسني، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 47، ويحتفل بهدفه الرابع بقميص «الأزرق» في موسمه الأول مع الفريق.

وحاول عجمان العودة إلى المباراة، من تسديدة تراولي من خارج المنطقة، مرت قريبة من مرمى الحارس شمبيه في الدقيقة 60، ليعود «البرتقالي» إلى المبادرة الهجومية، مستفيداً من النقص العددي في صفوف النصر، بطرد الظهير الأيسر محمود خميس، بعد نيله الإنذار الثاني، في كرة مشتركة مع محمد إسماعيل في الدقيقة 66.

وأهدر «البديل» تيجالي الذي لعب بدلاً من البرازيلي كايكي جيسوس، فرصة سانحة لتعزيز تقدم النصر من تسديدة ضعيفة ارتدت من الحارس، قبل أن يعيد تيجالي متابعتها بكرة رأسية مرت فوق المرمى في الدقيقة 73.

وعادلت البطاقة الحمراء الثانية في المباراة، والتي تلقاها محمد إسماعيل مدافع «البرتقالي»، بعد كرة مشتركة مع طارق أحمد، نال على إثرها الإنذار الثاني، الكفة بين الفريقين اللذين أكملا الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعشرة لاعبين.

وقضى تيجالي على طموحات «البرتقالي» بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87، منهياً سلسلة من التمريرات مع زميليه ريان مينديز وتوزي، وهو الهدف الأول لتيجالي في الكأس بقميص «العميد»، والأول بعد صيامه عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات على التوالي لفريقه في الدوري والكأس.