«الفرسان» ينهي مغامرة «الصقور»

منير رحومة (دبي)

واصل شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على فريق الإمارات بـ «ثنائية»، في مباراة دور الثمانية، أمس، سجل الهدفين محمد جمعة «بيليه» وإيجور جيسوس في الدقيقتين 43 و76، ليصعد «الفرسان» لملاقاة بني ياس في «مربع الذهب»، وفي المقابل ودع «سفير الهواة» البطولة بعد عرض متميز، قدم خلاله أداءً جيداً، إلا أن الحظ لم يسانده في المرور إلى الدور المقبل.

وجاء الشوط الأول متواضع المستوى، لم يشهد عرضاً فنياً قوياً، خاصة من أصحاب الأرض الذين افتقدوا الفاعلية الهجومية والانسجام بين الخطوط، مقابل أداء رائع من الضيوف الذين لعبوا بتركيز عال وتنظيم محكم في الدفاع، وكان «الصقور» صاحب المبادرة في صناعة الفرص، وتهديد مرمى الحارس ماجد ناصر.

وجاءت أول محاولة خطيرة من جانب «الصقور» في الدقيقة 27 عن طريق تومي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة مرت جانبية، وأتيحت فرصة أخرى لدييجو كوستا في الدقيقة 36، لم يكتب لها النجاح أيضاً.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ومن أول هجمة لـ «الفرسان» نجح محمد جمعة «بيليه» في افتتاح التسجيل بمجهود فردي، لينتهي الشوط الأول بأسبقية «الفرسان».

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء شباب الأهلي، خاصة بعد التبديلات التي أجراها المدرب مهدي علي، لتنشيط الجانب الهجومي، وفي الوقت نفسه واصل «الصقور» عروضه القوية، وسجل هدفاً ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأثناء كفاح لاعبي فريق الإمارات من أجل العودة إلى المباراة، على أمل إدراك التعادل، استغل البرازيلي إيجور جيسوس هجمة مرتدة سريعة، ليحرز الهدف الثاني لـ «الفرسان»، ويحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي، ليواصل شباب الأهلي الحملة الناجحة للدفاع عن اللقب الغالي، وفي المقابل ودع «الصقور» مسابقة الكأس، بعد مشوار إيجابي، قدم خلاله عروضاً قوية، وأكد أنه قادر على استعادة مكانه بين فرق النخبة بدوري الأضواء.



مهدي علي: عودة الثقة

يرى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن الفوز على فريق الإمارات بهدفين، والتأهل إلى نصف نهائي الكأس، جاء في وقت مناسب يحتاج إليه «الفرسان»، وقال: حققنا انتصاراً مهماً لإخراج اللاعبين من الإحباط واستعادة الثقة، وأتمنى أن يكون «بداية خير» لشباب الأهلي في المرحلة المقبلة. وأشار مهدي علي إلى أن الصعود على حساب «الصقور» لم يكن سهلاً، وأن فريقه واجه منافساً متميزاً، ويملك لاعبين أصحاب خبرة.

وتوجه مدرب «الفرسان» بالشكر إلى اللاعبين على الأداء، وتطبيق التعليمات بدقة، خاصة أن المباراة جاءت بعد 3 جولات مضغوطة، مشيراً إلى أن الفوز يؤهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي، وبالتالي مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بكل ثقة وثبات.



جوكيكا: نستحق اللعب في «المحترفين»

شدد المقدوني جوكيكا مدرب فريق الإمارات، أن «الصقور» قدم عرضاً فنياً جيداً أمام شباب الأهلي، وخاض المباراة بكل ندية مع فريق قوي ينافس على الألقاب، ويحمل لقب الكأس، قال: أثبتنا أننا نستحق اللعب في دوري المحترفين.

وأضاف: اللاعبون قدموا مستوى جيداً، والخسارة لن تحبط معنوياتهم، وفريق «الصقور» أدى مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول، وقدم مستوى رائعاً من الناحية الهجومية، وصنع الفرص، وسجل هدفاً، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لإلغائه، مقابل تسجيل شباب الأهلي هدفيه من كرات مرتدة.

وقال: نعتذر لجماهيرنا، وهدفنا تحقيق الصعود من الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في نهاية الموسم.