«المرموم».. قبلة عشاق الصحراء

رضا سليم (دبي)

تحولت منطقة محمية المرموم، خلال السنوات الماضية، إلى وجهة سياحية رياضية استثنائية، وأصبحت محل اهتمام العالم، مع العدد الكبير من الأحداث والفعاليات والبطولات التي تقام في هذه المنطقة الساحرة، والمرموم محمية طبيعية خلابة، تبلغ مساحتها %10 من مساحة دبي، وتتميز بطبيعتها الخلابة والبحيرات الصافية التي تنتشر في ربوعها.

وتشهد المرموم على مدار العام فعاليات رياضية كبرى، تروج للسياحة الإماراتية عالمياً، نظراً لمشاركة أبطال وفرق مشهورة من مختلف دول العالم، وتشمل الفعاليات، الدراجات الهوائية واليوجا والسباحة، وبطولات أقوى رجل في العالم «ألتيميت سترونج مان»، وألترا ماراثون المرموم، السباق العالمي الأطول من نوعه، والذي شهد مشاركة نخبة من أبطال العالم، وبطولة السلم للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وطواف دبي وطواف الإمارات وطواف دبي النسائي، وغيرها من الفعاليات السياحية الرياضية التي تجتذب نجوم مختلف الألعاب.

وتعد محمية المرموم الصحراوية أكبر مشروع لمحمية طبيعية في العالم، وتزيد مساحة المحمية عن 40 هكتاراً، وتتوزع في جوانبها الشجيرات البكر، كما تضم 204 أنواع من الطيور المحلية و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، ويتواجد فيها أيضاً حيوان المها العربي والغزلان العربية وغزال الصحراء والثعالب والقطط البرية.

وتتضح المكانة التي تحظى بها المرموم من الجماهيرية التي حققها الفيديو الذي نشره مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي بـ «انستجرام» عن تفاصيل بطولة «ألتيميت سترونج مان» التي احتضنتها المحمية، فقد تخطى عدد مشاهدي الفيديو حاجز المليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط، من نشره، وعبر المتابعون في تعليقاتهم، بمختلف لغات العالم، عن سعادتهم بتنظيم بطولة أقوى رجل في العالم في دبي، وأعربوا عن إعجابهم بالفعاليات والتنظيم، وقالوا إن البطولة أتاحت لهم مشاهدة النجوم من أبطال العالم عن قرب خلال وجودهم في دبي التي تجمع أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وسلام.

وتحدثت قناة بي بي سي البريطانية العالمية عن منطقة المرموم الطبيعية، وتناولت «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في المحمية، وامتد لمسافة 5 كيلو مترات فوق الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة، وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة، والبحيرات الفريدة من نوعها.

وأبدت القناة البريطانية اهتمامها الكبير بهذا السباق، الذي يعد الأول من نوعه نظراً لتنظيمه على رمال ناعمة في محمية المرموم الرائعة، وبثته على شاشاتها التي يتابعها الملايين من مختلف قارات العالم.

يعد سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية إضافة جديدة ومتميزة، إلى قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس في محمية المرموم الصحراوية، كما يدعم السباق الالتزام البيئي وآليات حماية محمية المرموم الصحراوية، والحفاظ عليها واحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقراً للرياضات الصحراوية الرائدة في العالم.

وركزت قناة بي بي سي البريطانية الضوء على التجربة الفريدة للمشاركين واستمتاعهم باستكشاف جمال المحمية الصحراوية، والتعرف على معالم التراث الإماراتي، من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري، الموجود في المحمية، والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد ويعود تاريخه إلى العصر الحديدي.

في الوقت نفسه، تعزز بطولة تحدي الصحراء التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية لتلبية متطلبات كافة فئات المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما تعد البطولة أحد أقوى وأصعب بطولات التحدي في العالم التي يجد المشاركون فيها الفرصة للاستمتاع بالإثارة والتشويق والمغامرة، من خلال اختبار قدراتهم في مواجهة التحديات الصعبة التي تم إنشاؤها في محمية المرموم.

وينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سنوياً رحلة الهجن في منطقة المرموم، يشارك فيها عدد كبير من عشاق رياضات الإبل من جنسيات عديدة ودائماً ما تكون عنواناً للإثارة والمتعة، وتجذب السائحين لرياضة الصحراء.

وهناك الكثير من الأحداث الرياضية التي تدعم السياحة، من خلال تواجد أعداد كبيرة من المشاركين، من مختلف الجنسيات، وتنقل صورة إيجابية ناصعة لمعالم الإمارات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشر الصور والفيديوهات.