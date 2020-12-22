حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا بالمرموم

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، سيطرة هجن العاصفة على التحديات الرئيسية لسن اللقايا، وأقيم السباق على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وقاد المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» إلى قمة اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الأول، وذلك في زمن قدره 7:30:5 دقيقة، فيما جاءت «الشاهينية» بالشعار ذاته باللونين الأبيض والأسود على صدارة الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات وسجلت توقيتاً بلغ 7:38:4 دقيقة.

وكان التألق في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة، والذي تمكن من الوصول إلى خط النهاية قبل منافسيه في زمن بلغ 7:30:3 دقيقة، أما «شاهين» لهجن العاصفة فقد ظفر بناموس اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الثالث خلال 7:36:9 دقيقة.

واحتاجت «منحاف» المملوكة لمبارك حمد العود العامري لزمن قدره 7:38:0 دقيقة لتهدي مالكها ناموس الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، في افتتاح أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت في الفترة الصباحية على مدار 25 شوطاً، واستحق سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي ناموس الثنايا الأبكار المحليات، بعدما جاء «الظبي» على القمة في توقيت قدره 7:36:9 دقيقة.

وتألق شعار عاطف عطية حسن القرشي من خلال الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، والذي فاز بناموسه «مايهاب» في 7:36:01 دقيقة، وذهب الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، إلى شعار سعيد راشد سعيد العويسي، والذي قاد «مسرف» للصدارة في توقيت وقدره 7:36:9 دقيقة.