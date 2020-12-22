بطولة السلم للدراجات: ميرزا يتصدر «السباق الجبلي» والبلوشي أول الهواة

رضا سليم (دبي)

توج يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني، أمس، بلقب المحترفين في سباق الدراجات الهوائية الجبلية للهواة والمحترفين الإماراتيين، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وجاءت صدارة ميرزا بمنطقة سيح السلم، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:05:57 ساعة، وجاء ثانياً ماجد عبد الرحيم البلوشي بزمن 1:06:37 ساعة، وثالثاً محمد المنصوري بزمن 1:09:24 ساعة.

في الوقت الذي حقق فيه راشد البلوشي المركز الأول في فئة الهواة، قاطعاً المسافة بزمن قدره 1:06:37 ساعة، حل خالد معيوف ثانياً بزمن 1:09:51 ساعة، وجاء ثالثاً طارق عبيد بزمن 1:13:18 ساعة.

وقدم المشاركون الذين بلغ عددهم 150 مشاركاً إماراتياً بينهم 131 هاوياً و19 محترفاً، مستويات فنية عالية، وأظهروا مهارات مدهشة في التعامل مع الكثبان والعقبات، التي تضمنها مسار السباق الممتد لمسافة 32 كلم في منطقة سيح السلم، وتضمن مرور الدراجين وسط محمية المرموم الطبيعية، التي تعد أكبر محمية طبيعية في العالم.

ووفرت اللجنة المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم /‏المشتريات والتمويل، وعضوية ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، كافة مقومات النجاح للحدث ومن بينها «قرية السلم»، وهي القرية الرياضية المتكاملة التي شهدت نقطة الانطلاق والختام.

ميرزا حقق لقب المحترفين عن جدارة (من المصدر)

وحضر المنافسات منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، الذي أعطى إشارة الانطلاق للمتسابقين عند خط البداية.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوجيهات سموه بتنظيم السباقات ورعايته الكريمة للحدث والمشاركين، وتشجيع الرياضيين على تقديم أفضل المستويات التي تؤكد مكانة الرياضة في دولة الإمارات عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، بجانب توفير المسارات الآمنة والمضامير الحديثة لممارسة كل أنواع السباقات والتدريبات، وأيضاً نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي.

وقال يوسف ميرزا: معدل السرعة في السباق كان عالياً رغم أن الطريق وعر وفيه مسارات رملية طويلة، والمنافسة جاءت قوية من جميع المشاركين، والتجربة رائعة والفوز تحقق في الأمتار الأخيرة، ما يؤكد الصعوبة التي واجهها والمنافسة القوية من راشد البلوشي وماجد البلوشي، وبداية السباق كانت الأصعب واللفة الأولى تكتيكية، لقد تمكنت من تجاوز المرحلة الأولى بسلام، ما ساعدني على إدراك الكوكبة.