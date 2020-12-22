«الدراجات» يعتمد قوائم وبرامج تدريب «المنتخبات»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية، قوائم منتخبات الرجال والشباب تحت 23 سنة والسيدات، استعداداً للاستحقاقات الدولية الرسمية المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بمقر الاتحاد بالشارقة، برئاسة منصور جمعة بوعصيبة رئيس المجلس، وبحضور كل الأعضاء.

وضمت قائمة منتخب الرجال 10 دراجين تقدمهم نجم المنتخب وصانع إنجازاته الدراج المحترف يوسف ميرزا ومحمد المنصوري وأحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي ومحمد المروي وناصر المعمري وطلال البلوشي ومحمد الغافري وخالد معيوف، فيما ضمت قائمة منتخب 23 سنة، حمد المهيري وسعيد حبش وعمر سليم ومحمد محراب وعلي محراب وعمر الجسمي ونواف إبراهيم وحمد الجسمي وجاسم علي حسن وسعيد سويدان وراشد سويدان وعبدالله المنصوري وراشد المنصوري ومحمد عبدالقادر.

وضم منتخب الشباب 12 دراجاً، هم محمد المطيوعي وزايد العبيدلي وسعيد الميدور وعيسى الثميري وحامد الطواش وعمر إسماعيل وعبدالله جاسم وعبدالعزيز الهاجري وسليم صالح وفاضل حمزة ومحمد درويش وأحمد غلوم.

فيما ضمت قائمة منتخب الإناث 10 لاعبات، هن صفية الصايغ وشيخة عيسى وفاطمة مبارك ومروة سلمان وزهرة حسين ومزنه المرزوقي وهدى حسين وعلياء الجسمي ومريم إبراهيم.

واعتمد المجلس أيضاً خطة وبرامج تدريب جميع المنتخبات الوطنية، كما اعتمد ترشيح كل من منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام لتمثيل اتحاد الإمارات في اجتماع عمومية الاتحاد العربي غير العادية رقم 33، المقرر عقده يومي 26 و27 ديسمبر الجاري.

ورشح المجلس خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة، ليتولى مهمة عضوية اللجنة الفنية باللجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون الخليجي، واعتمد المجلس قرار انتقال مقر إدارة الاتحاد بشكل مؤقت إلى مقر الاتحاد العربي بالشارقة، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في المقر الحالي للاتحاد.

وقرر الاعتذار عن عدم تنظيم النسخة الثانية من طواف دبي النسائي، بسبب جائحة كورونا والظروف الحالية التي يعيشها العالم، وتم مخاطبة الاتحاد الدولي بهذا الشأن والتأكيد على تنظيم نسخة 2022 في موعدها.