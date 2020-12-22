مكافأة استثنائية من «الجولف في دبي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مبادرة «الجولف في دبي» مسابقة حصرية توفر لهواة وعشاق رياضة الجولف، فرصة الاستمتاع بتجربة رفيعة المستوى لممارسة جولة من جولات الجولف الرائعة على مضمار ملعب نادي ترامب إنترناشيونال للجولف، الذي يحتضنه مجمع داماك هيلز السكني في دبي.

ويأتي إطلاق هذه المسابقة في إطار الاستعدادات التي تشهدها لاستضافة بطولات الجولف لموسم 2020، التي تديرها الجولة الأوروبية، حيث تستقطب هذه الجولة مزيداً من كبار لاعبي الجولف الهواة والمشاهير من جميع أنحاء العالم.

وتحتفي مبادرة «الجولف في دبي» المشروع السياحي الخاص بتعزيز رياضة الجولف بدبي، باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية والرياضية في العالم لعشاق وهواة اللعبة، حيث توفر هذه الوجهة الرائدة فرصة الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية لقضاء أجمل العطلات في دبي، من خلال الجمع بين ممارسة رياضة الجولف على مضمار ملعب نادي ترامب للجولف، والتجول في مرافق دبي السياحية والتعرف على معالمها الحضارية وتراثها الثقافي، ما يجعل دبي تفخر بكونها وجهة عالمية للسفر وممارسة الجولف.