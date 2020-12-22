موسم الكاراتيه الجديد ينطلق في فبراير

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الكاراتيه بدء منافسات الموسم الجديد للعبة في شهر فبراير المقبل، حيث اعتمد مجلس إدارة الاتحاد جدول مسابقات الموسم الرياضي 2020/‏ 2021، بعد الموافقة على المقترحات المقدمة من اللجنة الفنية التي يترأسها المهندس حميد شامس الزرعوني، مع اعتماد بروتوكول لجنة الأمن والسلامة لعودة النشاط الرياضي، حيث تقرر فتح باب القيد والتسجيل للموسم الرياضي الجديد يوم 20 ديسمبر الجاري، ولمدة شهر للأعمار من 13 سنة فما فوق.

كما تم اعتماد الشروط الفنية والتنظيمية للموسم الجديد بعد التعديلات المقترحة المقدمة من اللجنة الفنية وتعميمها على الأندية والمراكز، في الاجتماع الذي عقد «عن بُعد»، برئاسة مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس، كما تقرر تكليف جابر الزعابي مدير المنتخبات الوطنية، بالتنسيق مع مدربي المنتخبات لاختيار عناصر المنتخب الوطني، للمشاركة في الدورة الخليجية الثالثة بالكويت في الفترة من الأول وحتى السابع من مارس المقبل، واستيفاء الاستمارات المطلوبة للمشاركة، وتمت مناقشة آلية جديدة لجدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة من مريم الشامسي عضو المجلس، تهدف إلى تحسين وتطوير آلية الاجتماعات، وتمت الموافقة عليها.