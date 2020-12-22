«الجودو» يحدد أهدافه من معسكر أنطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

دخل منتخب الجودو الأول المرحلة الثانية من الإعداد لبطولة الماسترز التي تنطلق يوم الجمعة 8 يناير المقبل في الدوحة، حيث يتواصل معسكره الدولي الذي يقيمه حالياً في محافظة أنطاليا التركية، بمشاركة منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا وإسرائيل بجانب منتخب تركيا، والذي يستمر لمده 3 أسابيع بين مدينتين.

ويرغب المنتخب في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل التوجه للمشاركة في البطولة، التي تشهد تنافساً بين 232 لاعباً ولاعبة من 50 دولة حتى الآن، في مقدمتهم منتخبنا سفيراً للجودو العربي، حيث تقتصر البطولة الافتتاحية لموسم الاتحاد الدولي للجودو لعام 2021، على اللاعبين المصنفين، وذلك بعد توقف طويل لنشاط الاتحاد.

وتأتي مشاركة منتخب الجودو استعداداً لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية، التي تقام اعتباراً من 23 يوليو 2021، والتي تأجلت من الصيف الماضي بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا «كوفيد - 19».

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن ثنائي منتخبنا للجودو المتمثل في اللاعب فيكتور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وزميله الصاعد إيفان الذي يشارك في منافسات وزن تحت 100 كجم، يواصلان التدريبات بشكل جيد خلال معسكر تركيا الدولي الذي يضم أبرز اللاعبين المصنفين، استعداداً للاستحقاقات القادمة، ويتضمن برنامج إعدادهما تلبية دعوة الاتحاد الإسرائيلي للجودو، لإقامة معسكر مشترك للمنتخبين في تل أبيب في نهاية يناير المقبل، وفقاً للبروتوكول الصحي الذي حدده الاتحاد الدولي للجودو بما يضمن السلامة للجميع.

وقال الدرعي: نأمل أن يبلغ منتخبنا دورة طوكيو في الصيف القادم، خصوصاً أنه استعد بشكل جيد لمواصلة التألق في دورات الألعاب الصيفية التي كان آخرها في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في 2016، والتي حقق خلالها لاعبنا توما الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كيلوجراماً.