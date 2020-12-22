برقية عزاء لـ «شطرنج باكستان»

أبوظبي (الاتحاد)

أرسل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس البرلمان ووزيرة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في باكستان، في وفاة كلثوم بروين عضو البرلمان الباكستاني رئيسة لجنة الشباب والرياضة رئيسة اتحاد باكستان للشطرنج، بعد حياة حافلة بالعطاء والتميز في مجالات الشباب والرياضة والشطرنج والعمل البرلماني في باكستان.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان في برقيته على تضامن الاتحاد الآسيوي للشطرنج، مع أسرة الفقيدة وتقديم خالص التعازي والمواساة لهم وإلى الاتحاد الباكستاني وأسرة الشطرنج الآسيوي، في وفاة أحد أعلام الشطرنج القاري، التي قدمت الكثير للعبة في القارة الصفراء وفي باكستان.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي للشطرنج قد سبق له تكريم الفقيدة الراحلة قبل عام، عن مجمل أعمالها وجهودها للنهوض باللعبة في باكستان.

كما أرسل هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج برقية عزاء مماثلة إلى الأمين العام للجنة الأولمبية الباكستانية، والأمين العام لاتحاد باكستان للشطرنج.