المرموم تستعد لاستقبال «الترا ماراثون» 2021

دبي (الاتحاد)

تستعد محمية المرموم الطبيعية الخلابة لاستضافة سباق «ألترا ماراثون المرموم»، الذي يعد أقوى سباق جري صحراوي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة فت جروب الشرق الأوسط، يوم الجمعة 5 مارس 2021، بالتعاون مع بلدية دبي.

ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومتراً، وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها، ليساهم السباق في الترويج السياحي لمحمية المرموم كواحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقراً للرياضات الصحراوية الرائدة من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم.

كما تتاح المشاركة في السباق للرجال والنساء، ويمكن للهواة المشاركة في الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق، والتي يكون فيها التنافس على مسافتي 5 و10 كيلومترات.

ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسباق ‏‏www.ultramarathon.ae.

من جانبه، قال دانيل بورنفنتشر، مدير السباق في فت جروب: «سيكون سباق ألترا ماراثون المرموم لمسافة 50 كم سباقاً مليئاً بالتحديات، حيث سيختبر قدرة المشاركين على التحمل على الصعيدين العقلي والجسدي، بالإضافة إلى اختبار القوة والشجاعة لاستكمال السباق إلى نهايته، وبعد النجاح الكبير الذي حققه سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية، وبناءً على الطلب المتزايد من العدائين لخوض تجربة التنافس الصعب على الرمال، أضفنا مسافات أقصر في الألترا ماراثون هي الـ 10 كيلومترات و5 كيلومترات لتشجيع العديد من العدائين الذين يرغبون في تجربة تحدي سباق الصحراء، ويجمع هذا الحدث بين كافة الفئات من العدائين في مجتمع الجري المتنامي سواء من المحترفين أو المتسابقين الهواة».

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بمحمية المرموم الصحراوية، من خلال تنظيم أحداث رياضية محلية وعالمية داخل المحمية، التي تُعد أحد أهم المناطق السياحية في دبي مثل حتا وجميرا، حيث يروج المجلس لهذه المناطق بين المقيمين والسياح كوجهة رئيسية، ومن خلال مثل هذه الفعاليات يسعى المجلس أيضاً إلى إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للتنافس في فعاليات عالمية تزودهم بتجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بالأجواء البيئية المتنوعة المليئة بالتشويق والمرح.