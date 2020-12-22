«أوستن» سلاح أميركي جديد في سلة العميد

علي معالي (دبي)

فرض الأميركي أوستن نفسه على سلة نادي النصر في الظهور الأول له، خلال مباراة شباب الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي الأول، حيث سجل 27 نقطة من أصل 91 نقطة سجلها الفريق، الذي تفوق على شباب الأهلي 91 - 84، في أول مشاركة له مع العميد، ليصبح هذا الوافد الأجنبي الجديد هو السلاح الأبرز في عودة الفريق لسابق عهده، في ظل الظروف التي تمر بها سلة العميد من غيابات مختلفة بسبب الإصابات والإيقافات المؤثرة بين صفوفه.

ويبلغ طول العملاق الأميركي الجديد «27 عاماً» نحو 2.16 متر، ويجيد في مركز الارتكاز، وتم ترشيحه في عام 2015 لدخول دوري المحترفين الأميركي «NBA»، بعدها بدأ حياته الاحترافية من خلال مشاركته لموسمين في الدوري الصيني، والدوري الكوري والفلبيني، وشارك لفترة مع المنتخب الفلبيني بعد ترشيحه لاعباً محترفاً مع المنتخب.

وخاض هذا العملاق تجربة احترافية بالدوري اللبناني مع ناديي الشانفيل وبيروت، وانتهت تجربته الأخيرة منذ فترة قصيرة مع الدوري المكسيكي، ضمن صفوف نادي باتيريس قبل شهر تقريباً.

ويرى أحمد عمر مدرب فريق النصر، أن أوستن ينتظره مستقبل جيد للغاية، وهو من العناصر الشبابية المتميزة، وتنتظره مهام دفاعية مهمة وكذلك حائط، إضافة إلى الأداء الهجومي القوي لإجادته التصويبات الثلاثية ببراعة عالية، واللعب تحت السلة أيضاً.

قال أحمد عمر: انضم للفريق منذ 10 أيام فقط، وشارك في أول مباراة أمام شباب الأهلي، بعد المران مرتين فقط مع الفريق، وخلال المباراة نجح في أن يسجل 27 نقطة، و10 متابعات و4 مساعدات واستحواذين على الكرة، وهي أرقام جيدة في أول ظهور له، وحدث تجانس سريع له مع بقية زملائه بصفوف النصر.

وأضاف: «مشوار الدوري ما زال به الكثير من المحطات المختلفة، ورغم الغيابات الموجودة التي تصل إلى 6 لاعبين، لكننا على ثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين الموجودة، وستكون المباريات الإقصائية في يناير المقبل مهمة من النواحي كافة، أملاً في الدخول للمنافسة في لقب الدوري».