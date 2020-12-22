383 متسابقاًً في «جمارك دبي للجري»

دبي (الاتحاد)

فازت ميثاء محمد، من إدارة الاستخبارات الجمركية، بالمركز الأول في فئة 10 كم على مستوى المواطنات، خلال منافسات سباق جمارك دبي للجري الذي نظمته لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالدائرة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة القدرة للخدمات الرياضية في ميناء راشد، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي.

وشهد السباق مشاركة نحو 383 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية والعائلات من محبي رياضة الجري من جميع الجنسيات، إذ كان عدد الذكور 294 متسابقاً، و91 متسابقة في فئة الإناث، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من أصحاب الهمم، وسط مؤازرة كبيرة من الجماهير.

وحصل أيوب سرواش، إدارة عمليات المسافرين، على المركز الثاني في المستوى العام لفئة 3 كم، ونالت إلينا رادومير، في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على المركز الثاني على لمستوى 3 كم، حيث تم تكريم الفائزين، بحضور أحمد الدليل نائب رئيس لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بجمارك دبي، وأنور آل علي عضو اللجنة، وعبير الخاجة من مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكمالي مدير شركة القدرة للخدمات الرياضية.