«أبوناموس».. السلاح السري في «السماوي» !

مراد المصري (دبي)

أثبت أحمد شحدة أبوناموس مرة أخرى، أنه «البديل الأنجح» في ملاعبنا هذا الموسم، وهو الذي تحول إلى «سلاح سري»، يلجأ له بني ياس، كلما تعقدت الأمور في انتظار الحسم، ليؤكد ذلك بهدف قاتل بعد 23 دقيقة فقط من نزوله إلى الملعب في الشوط الثاني، أسهم في قيادة «السماوي» إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، على حساب الوصل، بعد التفوق 1- صفر، مساء أمس الأول، على استاد بني ياس في ربع نهائي البطولة الأغلى.

ويتمسك أبوناموس بالفرص التي يحصل عليها مع بني ياس، من دون الالتفات إلى المدة التي يقضيها داخل أرضية الملعب، بقدر بحثه عن الفاعلية، وهو الذي سجل هدفه الثالث في كأس رئيس الدولة، كما أحرز هدفين خلال 143 دقيقة فقط، خاضها في دوري الخليج العربي.

وجاء هدف أبوناموس في توقيت مثالي، ليبقى «السماوي» في دائرة المنافسة على الألقاب الثلاثة هذا الموسم، حيث يكمل مشواره في كأس رئيس الدولة، إلى جانب تواجده في ربع نهائي كأس الخليج العربي، فيما يحتل المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن المتصدرين.

ولعل هذه البداية المثالية للموسم، جاءت لتؤكد جدارة المدرب الروماني دانيال إيسايلا، الذي عبر عن سعادته بالفوز، وقال: مباريات الكؤوس تتطلب حذراً، لأنها قوية ويوجد فيها جميع الاحتمالات، وهذا ما جعلنا نلعب بحذر ولكن بهدف تحقيق الانتصار والتأهل.

وأضاف: لا يجب أن نحتفل طويلاً بهذا الانتصار المهم، وأن نطوي الصفحة سريعاً ونبدأ بالتحضير لمواجهة شباب الأهلي، بعد أيام معدودة في الدوري، من أجل الحفاظ على نسق الأداء والنتائج الإيجابية الحالي.

أما البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الذي تعرض للخسارة الثانية على التوالي منذ توليه مهمة قيادة الفريق، فقال: النتيجة غير عادلة بالنسبة لنا، ولكن يجب أن نتعلم منها، ونواصل تطوير أنفسنا بالتدريبات، حيث استقبلنا الهدف من هجمة مرتدة بالطريقة نفسها أمام الجزيرة، قبل أيام في الدوري.

وقال: لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول، وصنعنا الفرص من دون استغلالها، رغم تقديمنا الأداء الجيد دفاعياً وهجومياً وإيقاف مفاتيح الفريق المنافس، وفي الشوط الثاني خسرنا بهدف من دون أن نحقق ما أردنا القيام به.

وأضاف: في المجمل، يجب أن نركز على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في هذا النوع من المباريات، ونواصل العمل من أجل تطوير أنفسنا.



فواز عوانة: أنجزنا المهمة

أكد فواز عوانة قائد بني ياس، أن المباراة جاءت قوية بين الفريقين، حيث واجه «السماوي» منافسه الوصل الذي يقدم مستويات جيدة مؤخراً، وقال: المدرب طلب منا الصعود إلى نصف النهائي، بغض النظر عن الأداء، ولعبنا من أجل الفوز فقط لأنه الخيار الوحيد، ونجحنا في المهمة وإنجازها على أكمل وجه.