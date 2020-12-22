الشارقة «ملك» النتائج الكبيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

صعد الشارقة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة برباعية أمس الأول، ولم تكن المباراة إلا «نسخة مكررة» من مباراة الدوري بين الفريقين يوم 3 نوفمبر الماضي، والتي انتهت لمصلحة «الملك» بخماسية.

وشهدت تلك المباراة تسجيل إيجور كورنادو لهدفين أيضاً، مثلما فعل في لقاء ربع نهائي الكأس، وكذلك ويلتون سواريز، ولكن «البصمة» لم تكن هدفاً وحيداً، مثلما فعل في الكأس، لأنه كان صاحب ثلاثة أهداف «هاتريك» في مواجهة الدوري.

تأهل «الملك» إلى «مربع ذهب» البطولة الأغلى، جاء ليرد اعتباره أمام «الفارس» الذي أقصى الشارقة من نصف نهائي البطولة في العام الماضي.

وتفوق العنبري على فيلسيوفينتش في قراءة المباراة، والتعامل مع مجريات «التسعين دقيقة»، كما لعبت خبرة لاعبيه دوراً مهماً في هذا الفوز الكبير، خاصة أن العكس تماماً حدث مع الظفرة، حيث تسببت قلة الخبرة في تلك النتيجة، خاصة مع عدم استغلال الفرص التي أتيحت أمام مرمى عادل الحوسني حارس الشارقة.

وخرج الشارقة بمكاسب عديدة من المباراة، أهمهما وأبرزها، استعادة الفريق للثقة التي فقدها إلى حد ما، بعد الخسارة من بني ياس في دوري الخليج العربي، منذ أيام قليلة، كما أنه استعاد قوة لاعبه الرائع إيجور كورنادو الذي سجل هدفين، ولعب مباراة متميزة، عكس ما كان يحدث خلال الفترة الماضية، وتحدث عنه إيجور نفسه، حيث اعترف بهبوط مستواه، وأنه غير راضٍ عما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال: سعداء بالفوز والصعود إلى نصف نهائي البطولة، مشيراً إلى أنه وزملاءه يقدمون كل ما لديهم من مجهود لإسعاد الجماهير وجعل الفريق أكثر تفوقاً، مشيراً إلى أن الحظ لا يخدم أحياناً والكرة نفسها تعاند اللاعب، والمهم أن الجميع يقوم بما يجب أن يقوم به، ولا يبخل على الفريق بأي مجهود.

وعن الاحتفال بالهدفين، قال: هذه الطريقة التي اخترتها، وقررت أن أفعلها، وسعدت بها مع زملائي بالفريق، وتمنى أن تتواصل النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالله غانم لاعب الشارقة، أن فريقه عرف كيف يخرج من آثار الخسارة من بني ياس بالدوري، وما حدث «مجرد كبوة» عابرة والشارقة أثبت أنه قادر على تخطيها بسهولة، من خلال العزيمة والإصرار لدى كل فرد بالفريق.

وعبر غانم عن فرحته بصعود «الملك» إلى نصف نهائي «البطولة الأغلى، مؤكداً أن مباراة الظفرة جاءت قوية، وقدم فيها الشارقة أداءً متميزاً للغاية، استحق عليه الفوز برباعية نظيفة.

ووعد الجماهير بالمضي قدماً على طريق النجاح والقتال من أجل إسعاد الجماهير دائماً وأبداً.