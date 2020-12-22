«الحمراء» تثير التعاطف مع ليما

دبي (الاتحاد)

أبدى الجميع تعاطفهم مع واقعة طرد فابيو ليما لاعب الوصل بالبطاقة الحمراء، في الوقت بدل الضائع أمام بني ياس، وذلك بعدما أظهرت الإعادة، عدم تعديه على لاعب بني ياس، ودافع عن نفسه قائلاً: من يعرف كرة القدم يدرك أنني لم أقم بما يجعلني أستحق الطرد.

ورغم وضوح عدم تعديه على لاعب بني ياس، فإن طاقم حكام تقنية الفيديو «الفار» تجاهل العودة إلى اللقطة، وأكد على قرار حكم الساحة، وقال ليما: الجميع رأى ما حدث في اللقطات التلفزيونية، شاهدت اللقطات، حيث كنت أركض، وكان هناك تصادم غير مقصود، كان يجب على الحكم العودة إلى «الفيديو»، في مباراة كبيرة كهذه يجب وضع حكم كبير، وأعتقد أن الحكم في كل الأوقات يمنحنا بطاقات صفراء، وعندما نتحدث معه يقوم بإنذارنا.

وأضاف: أتمنى الحصول على اعتذار على البطاقة الحمراء الخاطئة، وشاهدت بطاقة حمراء لبندر الأحبابي لاعب العين، وتم إلغاؤها، هناك أخطاء أحياناً في منح هذا النوع من البطاقات، ويجب أن يعرف الحكم شخصيات اللاعبين، وعدم منح البطاقات من دون إنصاف.

ويغيب ليما بسبب البطاقة عن مواجهة خورفكان في الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي، حيث لا يمكن الاعتراض على البطاقات الحمراء في كأس رئيس الدولة على غرار الدوري.