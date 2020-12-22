بطل الشتاء يغازل 5 أندية في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

ساندت الأرض أصحابها، في مباريات الجولة العاشرة، لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي شهدت استعادة العين لموقعه في الصدارة سريعاً، بفوزه على النصر 2-0، وتراجع اتحاد كلباء إلى مركز الوصافة، بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 2-3، وعزز شباب الأهلي موقعه في المركز الثالث، بالفوز على الفجيرة 1-0، وحل الشارقة رابعاً بفوزه «العريض» على ضيفه بني ياس 4-1، وحسم حتا وخورفكان المواجهة أمام الظفرة وعجمان، بالفوز 1-0 على التوالي.

وأصبح لقب «بطل الشتاء» هدفاً متاحاً للأندية الخمسة الأولى في الترتيب، مع بقاء ثلاث جولات على ختام الدور الأول، بقيادة العين برصيد 24 نقطة، اتحاد كلباء «22 نقطة»، شباب الأهلي «20 نقطة»، الشارقة «19 نقطة»، والوحدة في المركز الخامس وله 18 نقطة.

وعززت رباعية «الملك» أمام ضيفه بني ياس، في الجولة الأخيرة، موقعه بصدارة «الأقوى هجوماً» وله 27 هدفاً بفارق 6 أهداف أمام شباب الأهلي الوصيف بـ21 هدفاً، وجمعت المنافسة على «الأضعف هجوماً» النصر والظفرة على التوالي برصيد 8 أهداف فقط، فيما احتفظ العين بالأقوى دفاعاً، بعد ما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط في 10 مباريات.

وتتجه الأنظار في «الجولة 11» إلى مواجهة اتحاد كلباء «الوصيف» أمام ضيفه العين «المتصدر» بالشارقة، حيث تمنح النقاط الثلاث للمباراة المرتقبة الفائز أفضلية في سباق الصدارة، وستكون الفرصة متاحة أمام «الزعيم» لتوسيع الفارق بينه والوصيف إلى 5 نقاط، فيما يتطلع «النمور» إلى استعادة الصدارة سريعاً، بعد فقدانها في الجولة الماضية بالخسارة أمام الوحدة.