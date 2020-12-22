ماجد سالم: مستوى «أبيض الناشئين» في تصاعد

المنامة (الاتحاد)

اختتم منتخب الناشئين مواليد 2004، أمس الأول، معسكره الخارجي بالعاصمة البحرينية المنامة لمدة أسبوع، في إطار استعداداته للمشاركة، في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، التي تستضيفها مملكة البحرين العام المقبل.

وخاض «أبيض الناشئين» خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام شقيقه البحريني، حيث فاز في الأولى بهدف، أحرزه يوسف البلوشي، فيما فاز في الثانية 3-1 عن طريق أحمد المرزوقي، يوسف البلوشي، وعبدالله أحمد.

من جهته، أشاد المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال المباراتين الوديتين أمام البحرين الذي يعد من المنتخبات المتميزة، مشيراً إلى أن مستوى المنتخب في تصاعد مستمر، وهناك انسجام بين اللاعبين وترابط في الخطوط.

وأشار ‬إلى أنه ‬حرص ‬على ‬إشراك ‬أغلب ‬العناصر ‬الموجودة ‬في المنتخب ‬في ‬المباراتين، ‬للوقوف ‬على ‬مستوياتهم ‬وجاهزيتهم ‬الفنية ‬والبدنية، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬توقف ‬المسابقات ‬المحلية، ‬والتي ‬يحاول ‬أن ‬يعوضها ‬بالتجمعات ‬الداخلية ‬والخارجية، ‬ولعب ‬المباريات ‬الودية ‬مع ‬منتخبات ‬من ‬مختلف ‬المدارس ‬الكروية، ‬لكسب ‬مزيد ‬من ‬الخبرة ‬والاحتكاك.

وضمت بعثة منتخبنا في معسكر المنامة 24 لاعباً، هم: سعيد سالم المقدمي، خالد محمد الشاعر «الفجيرة»، منصور صالح برغش، عبدالله أحمد عبدالله، عبدالرحمن فهد الحوسني «الوحدة»، جمال خليفة السعدي «النصر»، علي طاهر إبراهيم، بدر إبراهيم السويدي، نواف جاسم مسعود «الشارقة»، خالد علي الحساني «العين»، سعود محمد المري، محمد عبدالسلام عيسى «الوصل»، سعيد جمال محمد، يوسف إبراهيم البلوشي، عبدالله حسن أحمد، حمد عارف الحمادي، غيث بدر سهيل «شباب الأهلي»، محمد أحمد الحارثي «بني ياس»، علي محمد المعمري، محمد خالد قطبة، أحمد محمد المرزوقي، عبدالله جعفر الشيباني «الجزيرة»، سلطان عادل محمد، سيف سعيد الزعابي «اتحاد كلباء».