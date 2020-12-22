«البلوز» يترقب مرحلة «الأشغال الشاقة»!

لندن (رويترز)

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إن لاعبه المنضم حديثاً تيمو فيرنر، سيتألق بشدة عندما ينهي صيامه الحالي عن التسجيل، وذلك عقب الفوز 3- صفر على ويستهام يونايتد، بفضل ثنائية تامي أبراهام، وضربة رأس من المدافع تياجو سيلفا أمس الأول.

ولم يسجل المهاجم الألماني فيرنر، الذي هز الشباك ثماني مرات في 20 مباراة مع تشيلسي، منذ انتقاله من لايبزج الألماني قبل انطلاق الموسم الجاري، في آخر ثماني مباريات بالتشكيلة الأساسية.

وقال لامبارد لهيئة الإذاعة البريطانية: هذه الفترة التي يمر بها تيمو، هو يواجه فيها سوء حظ، ولكنه يضع نفسه في مواقع جيدة، وعندما يسجل هدفاً، ستأتي الأهداف العديدة بعد ذلك.

وأضاف: يقدم تامي وأوليفييه جيرو خيارات مختلفة، أدى تامي دوره في المباراة، وهذا ما كنا نحتاجه، وويستهام فريق في حالة جيدة ويصنع خطورة، وكنت أنتظر مباراة صعبة وهذا ما حدث بالفعل، حتى في اللحظات التي دافعنا فيها ببراعة، ولقد أدى تياجو سيلفا عملاً رائعاً.

وواصل لامبارد: «لقد تراجعنا بعض الشيء، وكان من المهم العودة، كانت هناك مطالبات من الفريق بإظهار شخصيته، ونريد المزيد».

وتعافى تشيلسي من خسارتين متتاليتين في الدوري وأصبح قريباً من المربع الذهبي، حيث تقدم إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن إيفرتون رابع الترتيب، وست نقاط عن ليفربول المتصدر.

وحقق فريق لامبارد مبتغاه، وتحضر بشكل جيد، لما ينتظره من فترة شاقة مقبلة، إذ يخوض 6 مباريات من الأحد، وحتى 19 الشهر المقبل، ثلاث منها من العيار الثقيل في الدوري الأحد ضد جاره الآخر أرسنال، ثم في الثالث من الشهر المقبل، في أولى مبارياته للعام الجديد ضد مانشستر سيتي، وأخيراً ضد ليستر في 19 منه.

وفي مباراة أمس الأول، استرد «البلوز» اعتباره من جاره وضيفه ويستهام وعاد إلى سكة الانتصارات بالفوز عليه بالثلاثة، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل تشيلسي اللقاء باحثاً عن الثأر، بعد خسارته مواجهتيه الأخيرتين مع جاره «صفر-1 و2-3». ويعتقد ديفيد مويز مدرب ويستهام، الذي يحتل المركز العاشر، أن فريقه نال عقوبة ارتكاب أخطاء في الدفاع والهجوم.

وقال مويز: هذه نتيجة قاسية، لكن لم نلعب بشكل جيد داخل المنطقة، وكان يجب أن ندافع بدرجة أفضل، ولم نظهر بصورة متميزة داخل المنطقة عندما سنحت لنا الفرص.