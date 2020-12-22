«التوأم بيندر» يعتزلان في نهاية الموسم

ليفركوزن (رويترز)

ذكر نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم أن الشقيقين التوأم لارس وسفين بيندر سيعتزلان في نهاية الموسم بعد انتهاء عقديهما مع النادي.

ويلعب لارس في ليفركوزن منذ 2009، وحمل أيضاً شارة قيادة الفريق، قبل أن يتركها لتشارلز أرانجيز هذا الموسم، وانضم سفين إلى النادي عام 2017، بعد أن قضى ثماني سنوات في بروسيا دورتموند.

وقال ثنائي منتخب ألمانيا سابقاً «سيكملان 32 عاماً في أبريل»، إنهما لا يشعران بالقدرة على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات الموسم المقبل، بعد أن طاردتهما العديد من الإصابات في السنوات الأخيرة».