«الريدز» يتمسك بـ «الفرعون»

لندن (د ب أ)

لا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بالضيق مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية أمس.

ونشر صلاح «28 عاماً» صورة له على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بابتسامة مشرقة، فيما أشارت صحيفة «صن» البريطانية إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول وإدارة النادي، سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

ويستمر عقد محمد صلاح، الذي يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو 2023.

وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة آنفيلد رود خلال حوار مطول أجراه مؤخراً مع صحيفة «آس» الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلاً.

وقرر كلوب منح شارة قيادة الفريق إلى ترينت أليكسندر أرنولد بدلاً من صلاح، خلال مواجهة الفريق الدنماركي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأفادت ذا صن بأنه مع استقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على السعي للانتقال لناد آخر.