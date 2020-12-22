وستهام يبحث عن خيارات لتعويض أنطونيو

لندن (رويترز)

افتقد وستهام يونايتد الشراسة الهجومية خلال خسارته 3-صفر من تشيلسي بالدوري الإنجليزي، وقال المدرب ديفيد مويز: إنه لا يزال يحاول سد الفراغ الذي تركه المصاب ميخائيل أنطونيو.

وغاب أنطونيو «30 عاماً» عن 7 من آخر ثماني مباريات لوستهام في الدوري، بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وأحرز بديله سيباستيان آلير ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، ولم يسدد أي كرة على المرمى في ستامفورد بريدج.

وقال مويز رداً على إمكانية تعزيز الهجوم في فترة الانتقالات التي تبدأ الشهر المقبل: أتمنى أن يعود أنطونيو قريباً.

وأضاف: إذا لم يحدث ذلك سنحتاج للتفكير في حلول وبدائل لأن الخيارات محدودة.

وتابع: يجب أن أبدأ التفكير في المجموعة أولاً للعثور على أنطونيو آخر وهذا ما سأفعله.

وسيلعب وستهام، صاحب المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، ضد برايتون أند هوف ألبيون وساوثامبتون وإيفرتون خلال ستة أيام.