«السلة الأميركي».. اللاعبون بانتظار دورهم في «اللقاح»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أكد مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر، أن اللاعبين لن يحظوا بمعاملة خاصة، وسيكون عليهم «انتظار دورهم» لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الذي استكمل الصيف المنصرم وبنظام استثنائي في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس «كوفيد-19»، وذلك بعد أن توقف لأشهر عدة نتيجة الجائحة.

وقال سيلفر في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: إن اللاعبين لن يحظوا بمعاملة خاصة بأي وجه من الوجوه، وسننتظر دورنا للحصول على اللقاح، الذي بدأ العمل به الأسبوع الماضي وتلقاه الاثنين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأمل سيلفر أن يلعب اللاعبون والطواقم العاملة في الدوري دوراً في النهاية بالمساعدة في طمأنة الناس لفوائد الحصول على اللقاح، موضحاً: آمل عندما نكون مؤهلين للحصول على اللقاح، أن يرغب أعضاء مجتمع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في تلقي اللقاح، وخطتنا هي المشاركة في الجهود الحكومية فيما يتعلق بالرسائل العامة بخصوص فوائد تلقي اللقاح.

ومن بين الأحكام الرئيسة في البروتوكولات الصحية التي لا تأتي على ذكر أي معايير قد تتسبب في تعليق الموسم بأكمله، يمكن لأي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية أن يعود إلى العمل بعد أن يحجر نفسه لعشرة أيام أو أكثر من بعد أول نتيجة إيجابية أو من بعد ظهور أولى عوارض الفيروس، أو أن يقدم اختبارين سلبيين بفاصل 24 ساعة بينهما على الأقل.

يجب على أي لاعب تأتي نتيجة اختباره إيجابية، حتى لو لم تظهر عليه أي عوارض، الانتظار 10 أيام، ومن ثم مراقبته في التدريبات الفردية لمدة يومين آخرين قبل العودة إلى الفريق.

وسيقتصر حجم وفود الفرق المسافرة للمباريات خارج ملعبها بـ45 شخصاً، بينهم 17 لاعباً.

وخوض الموسم في ملاعب الفرق خطوة تشكل تحديات لوجستية لرابطة الدوري والأندية الثلاثين وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالفيروس في العديد من الولايات.